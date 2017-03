Michael Jackson 50 tuổi: Hào quang “Vua Pop” đã thực sự lụi tàn

Tròn 50 tuổi vào ngày 29-8, song giờ đây sự nghiệp của Jackson dường như chỉ còn là chuyện của quá khứ khi anh chẳng còn hào hứng làm bất cứ việc gì, không có một kế hoạch cụ thể nào cho tương lai và còn đang nợ như “chúa chổm”.

Thời gian này, Jackson chỉ dành thời gian rong ruổi khắp Los Angeles cùng với các vệ sĩ và 3 đứa con là Prince Michael I (11 tuổi), Paris (10 tuổi) và Prince Michael II (6 tuổi). Nhưng anh không tự đi được mà thường phải ngồi xe lăn. Thường khoác lên mình những trang phục kỳ dị, trông anh yếu đuối đến mức nhiều người nghĩ rằng ca sĩ lập dị này chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Kể từ sau vụ xét xử vì bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em hồi năm 2005, Jackson bị suy sụp nặng nề và anh không thể hồi phục trở lại mặc dù anh trắng án trong vụ đó. Ngay từ năm 10 tuổi – cái tuổi mà hầu hết những đứa trẻ đều còn rất ngây thơ và thích xây nhà bằng những cành cây thì Jackson đã có ý thức gây dựng hình ảnh của mình. Sau này, người tự xưng là Vua pop còn tự tưởng tượng mình là một Peter Pan của thời đại mới và cố gắng giành lại tuổi thơ đã mất bằng bất cứ cách nào có thể - ít nhất là với trang trại Neverland nổi tiếng của mình, nơi có công viên chủ đề, có vườn bách thú và những khu điền viên mà anh có thể nô đùa thỏa thích cùng đám trẻ. Nhưng giờ đây, khu Neverland – nơi Jackson mua lại từ năm 1988 – lại đang khiến nghệ sĩ này đau đầu với khoản nợ 25 triệu USD. Neverland là nơi giúp Jackson được sống tách biệt hẳn với bạn bè, gia đình và cộng đồng chung theo đúng ý mình: được sống trong một hiện thực giả tạo bởi Jackson là người chưa bao giờ học cách đối diện với thế giới thực, không bao giờ muốn trưởng thành, trong khi các nhà quản lý của Jackson lại luôn khuyến khích tính lập dị của anh, họ để cho nghệ sĩ sống trong dư thừa một cách quá thể và tiêu tiền như không có ngày mai. Đơn độc trong chứng điên khùng đó, Jackson ngày càng trở nên khác thường và khó hiểu.

Jackson đi vào lịch sử với album Thriller (1982) khi đĩa CD này hiện vẫn là album ăn khách nhất mọi thời đại với lượng đĩa bán ra đã đạt mức hơn 100 triệu bản. Nhưng việc đối diện với hàng trăm vụ kiện đã khiến hình ảnh của nghệ sĩ bị rạn nứt, điển hình là vụ gia đình Jordan Chandler kiện anh lạm dụng tình dục cậu bé ở trang trại Neverland hồi đầu những năm 1990. Jackson đã chấp nhận chi 20 triệu USD cho gia đình Jordan và những lời buộc tội đã bị hủy do thiếu chứng cứ. Gần 10 năm sau, Jackson lại bị cậu bé Gavin Arvizo tố cáo với tội danh tương tự. Anh trắng án, nhưng sau vụ này Jackson đã suy sụp thực sự.

Mới đây, Jackson nhận được hợp đồng trình diễn 30 buổi hòa nhạc tại sân vận động O2 ở London. Các nhà tổ chức đã sẵn sàng trả cho anh cát-xê 1 triệu USD/buổi. Ban đầu, ca sĩ “mũi vẹo” này tỏ ra rất háo hức với hợp đồng đó, nhưng đến khi gặp gỡ để bàn bạc cụ thể thì Jackson lại hờ hững và rồi hợp đồng béo bở đó đã “tan thành mây khói”. Jackson hiện lại đang được chào mời thực hiện một serie buổi hòa nhạc ở Las Vegas, nhưng anh cũng không mấy quan tâm. Cách đây 10 năm, Vua pop từng nói: “Khi tôi xuất hiện trên sân khấu, mọi người kỳ vọng rất nhiều. Họ muốn tôi hát, nhảy thật sôi động, nhưng tôi không biết mình có thể làm được nhưng vậy bao lâu nữa”.

Giờ thì Jackson đang gặp rắc rối với đầu gối, mắt cá chân và những ngón chân của mình – đó là nguyên nhân khiến giờ đây anh phải ngồi xe lăn. Sự tự tin ở một Jackson trước đây giờ đã biến mất và anh sợ người hâm mộ đã quay lưng lại với mình sau khi anh đối diện với vụ kiện lạm dụng tình dục. Tuy nhiên thực tế không hoàn toàn như vậy. Đĩa CD Thriller được tái bản nhân kỷ niệm 25 năm có mặt trên thị trường vẫn nhận được sự ủng hộ của công chúng và hiện đã tiêu thụ được hơn 3 triệu bản.

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50, Jackson tung ra album hợp tuyển King Of Pop, trong đó là 18 ca khúc hay nhất do người hâm mộ Anh bình chọn qua Internet. Mặc dù còn nợ chồng chất, nhưng anh đang tính mua một ngôi nhà ở khu ngoại ô Poughkeepsie, New York, với giá 1 triệu USD. Đối với ca sĩ từng ở trên đỉnh thế giới này, thì giờ đây con cái là nguồn hy vọng duy nhất của anh. Jackson nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở các con, đặc biệt là Prince Michael II. Sang tuổi 50, Jackson bắt đầu thấy nuối tiếc khi đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ và dành quá nhiều thời gian vào việc ngắm vuốt mình qua gương. “Tôi không biết thời gian đó tôi nghĩ gì. Nhiều người mắc sai lầm khi còn trẻ. Nhưng trông tôi vẫn ổn chứ? Thời gian trôi qua thật nhanh, phải không? Tôi ước mình có thể làm lại mọi điều, thực sự muốn vậy”, Jackson bộc bạch.

Đối với ca sĩ giờ đã “cặp nách” 3 đứa con này, kế hoạch tái xuất dường như lại thành chuyện của quá khứ. “Tôi thấy mệt mỏi. Tôi chẳng còn gì để giới thiệu tới mọi người nữa. Tôi chỉ muốn được một mình. Điều đó thật buồn phải không?”.