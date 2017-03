Michael Jackson bị ung thư da

Tháng trước, các bác sĩ đã phát hiện ra một số dấu vết của căn bệnh nguy hiểm này trên cổ và gương mặt của ông vua nhạc pop. Đến tối qua, thông tin này đã được chính thức công nhận. Tuy vậy ca sĩ nổi tiếng vẫn khẳng định sẽ tiếp tục tour "This Is It" như dự định.

Các chuyên gia đầu ngành đều thống nhất căn bệnh của Michael Jackson là có thể chữa được, đồng thời cho rằng khả năng hồi phục của ông vua nhạc pop là rất lớn. Vì thế, Michael Jackson đã thông báo với các fan rằng anh sẽ vừa điều trị vừa biểu diễn, và chương trình lưu diễn hoành tráng này sẽ vẫn được tiếp tục như dự kiến. Thời gian gần đây, giọng ca của Heal The World thường xuyên phải "ghé thăm" các bác sĩ da liễu tại Beverly Hills. Có lần phóng viên còn ghi được hình ảnh Michael Jackson tại đây trong "trang phục" là chiếc mặt nạ và mũ trùm phẫu thuật. Tuy khẳng định có thể chữa khỏi bệnh cho ca sĩ nổi tiếng, song các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng với những người từng tẩy trắng da thì khả năng bị ung thư da là rất lớn. Dù vậy Michael Jackson vẫn lớn tiếng phủ nhận anh đã từng làm chuyện dại dột này. Đây là thông tin mới nhất liên quan đến các hậu quả của việc ông vua nhạc pop quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Người ta ước tính Michael Jackson đã trải qua khoảng 10 cuộc phẫu thuật chỉ trên gương mặt, đặc biệt là phần mũi khiến cho chiếc mũi của anh ngày càng nhỏ lại thấy rõ. Đến năm 2002, các dấu hiệu biến chứng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của giọng ca nổi tiếng thế giới Theo Thụy Anh (Ngôi sao)