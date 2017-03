Michael Jackson có “nhà” mới ở Las Vegas

Ông Chuck Bowling, Chủ tịch Hội đồng quản trị của khu resort Mandalay Bay Resort & Casino, xúc động nói: "Nhân danh toàn bộ đội ngũ của Mandalay Bay và MGM Resorts International, chúng tôi thấy vô cùng vinh hạnh khi khu resort trở thành nơi tôn vinh di sản của Michael Jackson cho những thế hệ kế tiếp”.

Còn ông Daniel Lamarre Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty xiếc Cirque du Soleil nói: “Chúng tôi vô cùng háo hức khi tạo dựng sản phẩm mới của Michael Jackson dành cho Mandalay Bay. Vua pop là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ và đội ngũ sáng tạo của Cirque du Soleil”.



Ngoài điểm diễn vĩnh viễn sẽ được khai trương vào năm 2013, dự án liên danh này còn tạo dựng một số điểm và chương trình đến khác nhằm lôi cuốn người hâm mộ trung thành cũng như fan mới của Michael Jackson. Đó là:



* MICHAEL JACKSON THE IMMORTAL WORLD TOUR: Được mở màn ở Mandalay Bay vào ngày 3/12 tới. Đây là màn diễn “kéo dài” trong chuyến lưu diễn Bắc Mỹ được đánh giá cao của Cirque du Soleil. Nhiều khả năng điểm dừng chân này sẽ thu hút người hâm mộ trên khắp thế giới tới Las Vegas. Đây được xem là điểm đến quốc tế hoàn hảo để du khách có thể khám phá ra ngôi nhà mới của Michael Jackson.

* THE MICHAEL JACKSON FAN FEST: Người hâm mộ sẽ có cơ hội tìm hiểu về di sản của Jackson theo cách hoàn toàn mới với Michael Jackson Fan Fest do Tổ chức quản lý Di sản của Jackson lần đầu tiên ủy quyền thực hiện. Chương trình này sẽ diễn ra trong một thời gian có hạn tại Mandalay Bay vào ngày 3/12. Tới đây, người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng các kỷ vật của Michael Jackson từ Neverland Ranch, có cơ hội được chụp ảnh tại những bối cảnh được dàn dựng lại từ những băng video lịch sử của Jackson, chuyện trò với đội ngũ sáng tạo của Michael Jackson The IMMORTAL World Tour và xem những hình ảnh đằng sau quá trình sáng tạo của chương trình này. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn được dịp “đấu” nhau trong các cuộc thi gắn với video game "Michael Jackson The Experience" mới được phát hành.



Ông John Branca và John McClain, các nhà quản lý di sản của Michael Jackson, nói: “Chúng tôi vô cùng xúc động khi tạo dựng ngôi nhà của Jackson ở Mandalay Bay. Do tọa lạc tại nơi xa xôi nên rất ít người có cơ hội được tới Neverland Ranch, nhưng hàng triệu người hâm mộ của Jackson sẽ có thể nghe nhạc của anh và trải nghiệm cùng anh theo những cách mới và rõ ràng tại Mandalay Bay. Chúng tôi thực sự phấn khích khi lần đầu tiên Tổ chức di sản Jackson ủy quyền làm chương trình Michael Jackson Fan Fest, dự án mà người hâm mộ đã mong muốn từ lâu và cũng là điều mà Jackson luôn muốn dành cho người hâm mộ mình. Chúng tôi nóng lòng được làm việc với các đối tác Mandalay Bay, Cirque du Soleil và MGM Resorts International để xúc tiến các dự án vô cùng hấp dẫn này”.



* MICHAEL JACKSON ALL ACCESS: Mandalay Bay còn là nơi mà Tổ chức quản lý di sản Jackson và Cirque du Soleil thể hiện sự hợp tác sáng tạo vĩnh viễn nhằm giúp người hâm mộ có cuộc “chạm trán” độc đáo với tinh thần nghệ thuật và tính nhân văn của Jackson - một nghệ sĩ trình diễn xuất chúng và giàu lòng bác ái - theo những cách hoàn toàn mới, một phần nhờ sử dụng công nghệ tương tác mới nhất.



* MICHAEL JACKSON LOUNGE: Tổ chức quản lý di sản Michael Jackson và Cirque du Soleil còn thiết lập Michael Jackson Lounge – một không gian tràn ngập âm nhạc của Jackson trong không khí tôn vinh sự nghiệp và di sản của anh.



Theo Việt Lâm (TT&VH)