Michael Jackson “phế ngôi” bố vợ cũ

Doanh thu của Vua pop còn nhiều hơn cả 12 ngôi sao đã khuất khác trong danh sách nêu trên cộng lại và vượt cả thu nhập của 2 ban nhạc có doanh thu lớn nhất năm là U2 và AC/DC.Số tiền thu được sau khi Jackson qua đời chủ yếu là từ cổ phần của anh trong catalogue âm nhạc Sony/ATV, bộ phim ăn khách This Is It và các sản phẩm âm nhạc, băng video cùng mọi thứ khác có liên quan đến Vua pop.Năm ngoái, Jackson chỉ đứng thứ 3 trong danh sách này với thu nhập 90 triệu USD.Để có tên trong danh sách năm nay, một nhân vật đã khuất phải “kiếm” được ít nhất 5 triệu USD tính từ ngày 1/10/2009 đến ngày 1/10 năm nay. Số tiền đó có thể thu được từ mọi thứ, như tiền bản quyền âm nhạc (John Lennon), lượng sách bán ra (Dr. Seuss) hay giấp phép đăng tải các hình ảnh (McQueen)...Trước đó, các biên tập viên của Forbes phải liên lạc với các đại diện, luật sư và nhiều nguồn khác để ước tính thu nhập của một ngôi sao (trước khi đóng thuế, các phí quản lý và nhiều chi phí khác). Từng nhiều năm là nhân vật đã khuất kiếm được bộn tiền nhất, nhưng danh sách năm nay Elvis Presley đã bị con rể cũ đẩy xuống vị trí thứ 2. Di sản của “Vua rock” Elvis Presley đã thu về được 60 triệu USD trong 12 tháng qua nhờ lượng khách tham quan đến với Graceland và màn trình diễn của nhóm xiếc Cirque du Soleil ở Las Vegas cùng hơn 200 hợp đồng thương mại và cấp giấy phép.Tác giả bộ truyện Chúa tể những chiếc nhẫn J.R.R. Tolkien đứng thứ 3 trong danh sách với thu nhập 50 triệu USD, trong khi Charles Schulz, tác giả của truyện tranh Peanuts và Snoopy đứng thứ 4 với thu nhập 33 triệu USD. Cựu thành viên nhóm The Beatles John Lennon đứng thứ 5 và thu nhập đạt 17 triệu USD. Presley, Tolkien, Schulz và Lennon đều có tên trong danh sách năm ngoái – đứng đầu là nhà thiết kế thời trang Pháp Yves Saint Laurent với thu nhập 350 triệu USD. Nhưng năm nay, Saint Laurent không có tên trong danh sách cũng như nhà văn Michael Crichton và nghệ sĩ Andy Warhol.Nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson, tác giả của tiểu thuyếtg, lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách và đứng thứ 6 với thu nhập đạt 18 triệu USD. Nhà văn Thụy Điển này qua đời năm 2004 ở tuổi 50, trước khi các cuốn truyện trong bộ ba tiểu thuyết tội phạm Millennium của ông được xuất bản. Kể từ khi xuất bản hồi năm 2005, các cuốn truyện này đã tiêu thụ được hơn 40 triệu bản và được dịch sang 44 thứ tiếng, “đẻ” ra 3 bộ phim Thụy Điển ăn khách. Một tên tuổi mới nữa hiện diện trong danh sách này là thần tượng bóng chày New York Yankees - George Steinbrenner, người đứng thứ 9 với thu nhập đạt 8 triệu USD. Ông chủ của đội bóng này có cổ phần trong mạng lưới thể thao khu vực YES.Nhiều nhân vật đã khuất thu được khoản tiền đáng kể từ các hợp đồng cấp giấy phép sử dụng di sản của mình. Không giống như các “đối tác” còn sống của họ, “bỗng dưng” ngập trong rắc rối (Lindsay Lohan, Mel Gibson), hình ảnh của các nhân vật danh tiếng đã khuất luôn trở nên “đẹp đẽ” trong niềm tiếc thương của người đời.Theo ông Mark Roesler, giám đốc điều hành của CMG Worldwide, thì sự “an toàn” đó khiến nhiều thương hiệu, các nhà tiếp thị ngày càng muốn gắn kết với các nhân vật danh tiếng đã khuất. “Nhiều thần tượng đã khuất trong danh sách được giới marketing ghi nhận, mở rộng được sức hút văn hóa và không giống một số nhân vật còn sống, hình ảnh của họ không bị “vấy bẩn” bởi việc phải đi cai nghiện hay những chuyện tầm phào khác”, Rose nói.Năm nay, Steve McQueen trở lại danh sách với vị trí thứ 11 khi kiếm được 6 triệu USD. Ngôi sao phim Bullitt này tiếp tục “hái” được tiền 3 thập kỷ sau khi qua đời khi các nhà quảng cáo vẫn khai thác hình ảnh của ông. Nhiều thương hiệu lớn đã xin giấy phép sử dụng hình ảnh của McQueen như Dolce & Gabbana và hãng kính râm Persol. Gần đây, chân dung của ông hiện diện trong “bộ sưu tập thần tượng” mùa Thu của nhà thiết kế Mỹ Tommy Hilfiger và chiến dịch We Will Not Rest toàn cầu của UBS.