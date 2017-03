Michael Jackson - "Sao" quá cố có thu nhập cao nhất

Michael Jackson



Theo TTXVN/Vietnam+)



Theo tạp chí Forbes của Mỹ, đây là doanh thu từ bán đĩa nhạc và tiền bán vé của bộ phim ca nhạc "This Is It," tiền bản quyền ca khúc cũng như tiền kiếm được từ các album nhạc mới ra mắt và show diễn Cirque du Soleil ở bang Las Vegas (Mỹ) trong thời gian vừa qua.Trong năm 2009, "Vua nhạc pop" Jackson thu về 90 triệu USD, đứng thứ ba danh sách khá đặc biệt của tạp chí này.Sau Michael Jackson trong danh sách 12 ngôi sao đã qua đời có thu nhập cao nhất của Forbes là Elvis Presley với 60 triệu USD từ tiền bán vé tham quan ngôi nhà mà huyền thoại Rock&Roll này đã từng sống. Ngoài ra, Presley còn thu được bộn tiền cũng từ show diễn Cirque du Soleil và hơn 200 hợp đồng bán bản quyền sáng tác bài hát.Vua nhạc pop Michael Jackson qua đời ngày 25/6/2009 ở tuổi 50 tại nhà riêng ở bang Los Angeles, Mỹ./.