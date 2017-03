Michelle Williams "run" khi vào vai Marilyn Monroe

"My Week With Marilyn" là bộ phim khắc họa về "biểu tượng gợi cảm mọi thời đại" Monroe trong một dịp đáng nhớ của cô.



Thậm chí, Williams còn bày tỏ rằng, lúc đầu, cô đã định từ chối vai diễn này vì những áp lực không nhỏ khi hóa thân vào một nhân vật nổi tiếng như vậy. Nữ diễn viên của phim "Blue Valentine" giải thích tại sao cô lại gặp nhiều khó khăn đến thế: "Bởi vì cả hình thể và giọng nói của Monroe đều khác hẳn với tôi."



Tuy nhiên, chính sức hút được thể hiện mình như một "biểu tượng gợi cảm" đã làm cho Williams không cưỡng lại được việc nhận lời đoàn làm phim. Cô bày tỏ: "Tôi phải nhờ tới sự giúp đỡ của các giáo viên và họ làm cho tôi hiểu kỹ hơn về Marilyn, từ đó tôi mới đủ can đảm để hóa thân thành cô ấy."



Dù cảm thấy rất run khi thể hiện Monroe, song chính những nỗ lực hết mình của Williams đã giúp cô hóa thân rất đạt. Vậy nên Williams mới nói đùa: "Vì quá nhập tâm vào vai diễn nên tôi thấy mình như đã trở thành Monroe thứ hai. Cảm giác cứ như hai người chúng tôi đang sống cùng nhau vậy."



"My Week With Marilyn" được thực hiện dựa trên những chi tiết thực tế hồi năm 1956 của nữ diễn viên huyền thoại. Khi đó, Monroe đã có một tuần đáng nhớ khi cô tạm rời cuộc sống ở Hollywood và tới Anh để góp mặt vào bộ phim “The Prince and the Showgirl."



Cùng tham gia với Williams trong dự án phim này còn có nhiều ngôi sao khác. Có thể kể tới như Dougray Scott vào vai Arthur Miller (chồng của Monroe), Kenneth Branagh đóng Sir Laurence Olivier, Julia Ormond vào vai Vivien Leigh (vợ Olivier) cùng sự góp mặt của ngôi sao "Harry Potter," Emma Watson./.







Theo Văn Hưng (Vietnam+)