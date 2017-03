Midu thấy oan khi bị đồn yêu Quang Hải

- Liên tiếp vào vai chính trong 2 bộ phim của đạo diễn Ngô Quang Hải, chị nói sao trước tin đồn vì tình cảm riêng mà Midu được ưu ái như vậy?

- Mọi người nghĩ như vậy thôi, thực ra không phải lúc nào mối quan hệ giữa đạo diễn và diễn viên phải "có gì" đâu. Việc hợp tác với anh Ngô Quang Hải là do duyên số, do hợp vai, do làm việc quen và hiểu tính nhau. Nếu tôi tham gia phim nào cũng bị đồn với đạo diễn phim đó thì thật oan cho tôi quá.

- Chị sẽ làm gì để dập tắt những tin đồn này?

- Tôi tin rằng không gì thay đổi được sự thật. Sự thật không có thì lời đồn cũng chỉ được một thời gian rồi sẽ tắt. Mình ngay thẳng nên không cần làm gì để dập nó cả.