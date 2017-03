Miễn phí tham quan Festival di sản Quảng Nam 2013

Đồng thời, phối hợp với Thanh tra Sở VH-TT&DL tổ chức kiểm tra thường xuyên và công bố điện thoại đường dây nóng để xử lý nghiêm các hiện tượng “chặt chém” du khách; miễn phí vé tham quan cho khách du lịch kể từ ngày 21 đến 26-6.

Cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã đưa vào hoạt động trung tâm báo chí (TTBC) phục vụ Festival di sản Quảng Nam 2013 tại quảng trường Sông Hoài (TP Hội An). TTBC được trang bị 10 máy tính kết nối đường truyền Internet tốc độ cao, điện thoại, máy in, máy photocopy và khu vực làm việc dành cho nhà báo. TTBC cũng cho phủ sóng Wi-Fi toàn bộ Hội An để phóng viên có thể tác nghiệp mọi nơi.

LÊ PHI