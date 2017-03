Minh Hằng đẹp đôi cùng Lương Mạnh Hải

Đẹp đôi và hạnh phúc là cặp từ chính xác nhất để nói đến bộ hình mới của cặp đôi Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt. Với dáng vẻ trẻ trung và cá tính, có đôi phần tinh nghịch trong mái tóc mới ngắn ngang vai, Minh Hằng đã tạo nên một hình ảnh rất khác so với cô trước đây. Vốn nổi tiếng là dám chịu hi sinh vì nghệ thuật khi tăng 10kg để vào vai Phụng trong Gọi giấc mơ về, lần này, cô đã hi sinh mái tóc dài rất đẹp của mình để vào vai Minh Minh trong Ngôi nhà hạnh phúc.

Tuy từng được đánh giá là cặp đôi đẹp nhất nhì của làng showbiz Việt khi cô đóng cặp với Chí Thiện trong Giải cứu thần chết nhưng qua bộ hình này, có vẻ như “danh hiệu” không chính thức đó đang dần được trao cho Lương Mạnh Hải. Vẻ chín chắn và điềm đạm của diễn viên họ Lương đã hỗ trợ khá tốt cho sự tinh nghịch và cá tính của Minh Hằng.

Dưới đây là hình ảnh mới nhất của cặp đôi này:

Ảnh: Tạ Anh Tùng