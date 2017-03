Minh Hằng được em trai lái xe đưa đón ngày mưa

Mặc dù trời mưa khá to, song Minh Hằng đã có mặt khá sớm tại buổi họp báo trước vòng Đối đầu của chương trình Got To Dance – Vũ điệu đam mê tại TP.HCM vào chiều nay (2/10). Cô được em trai đưa đến bằng chiếc xế hộp màu trắng của mình. Với trang phục bắt mắt, lối trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc nối dài tinh tế, Minh Hằng ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của giới truyền thông lẫn thí sinh khi vừa xuất hiện.

Minh Hằng được em trai đưa đến địa điểm họp báo trong lúc trời đang mưa khá to.





Cô nhanh chóng di chuyển vào bên trong.

Riêng phim ảnh, cô nàng cũng bôc bạch sẽ phải 1 - 2 năm nữa mới nhận lời tham gia một bộ phim mới. Nguyên nhân là do Minh Hằng vừa hoàn thành xong bộ phim truyền hình Vừa đi vừa khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và bộ phim này đã lấy đi khá nhiều sức lực của cô.



Giọng ca Sắc môi em hồng khiến mọi người không thể rời mắt bởi vẻ đẹp ngọt ngào và nụ cười tỏa sáng của mình.

Minh Hằng cho biết thời gian tới cô sẽ tập trung vào các dự án âm nhạc mới.





Minh Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng đàn chị Hồ Ngọc Hà.



Cô vui vẻ tạo dáng xì-tin trong lúc chờ buổi họp báo bắt đầu.

Minh Hằng phát biểu cảm nghĩ trong buổi gặp gỡ báo chí, truyền thông. Cô chia sẻ: “Xét về tuổi đời và tuổi nghề, tôi còn rất nhỏ. Được ngồi ở vị trí giám khảo tại vòng Tuyển chọn là một niềm vinh hạnh rất lớn đối với Minh Hằng. Ở đây, tôi thấy mình đã học hỏi nhiều điều từ các thí sinh – đó là nghị lực, là đam mê. Hôm nay đến đây ngoài việc ủng hộ tinh thần cho 28 nhóm/đôi/thí sinh xuất sắc nhất, tôi cũng muốn hiểu thêm về nghệ thuật nhảy múa, bởi nó giúp ích rất nhiều cho bản thân trong công việc ca hát, diễn xuất".

Trước khi ra về, cô còn nán lại chụp ảnh cùng các thí sinh và không quên chúc họ thi tốt.

Theo Tri Thức