Minh Hằng không coi Nam Thành là đối thủ

- "Bước nhảy hoàn vũ 2012" đã sắp đến vòng bán kết, cảm xúc hiện tại của chị thế nào sau khi đã đi được một chặng đường dài?

- Tôi rất vui vì mình đã vượt qua một chặng đường không hề dễ dàng để đến được ngày hôm nay. Thời gian qua cứ như một giấc mơ với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Để có được gần hai phút trên sân khấu, chúng tôi đã phải vất vả tập luyện cả tuần, nhưng chúng tôi "nghiện" cảm giác sung sướng khi được khoe một bài nhảy mới. Càng gần đêm bán kết, sau đó là chung kết, tôi lại càng thấy buồn vì cuộc thi sắp kết thúc, tôi không còn được gặp gỡ mọi người, không được sống cuộc sống của một thí sinh Bước nhảy hoàn vũ. Điều tôi cảm thấy tiếc nuối và buồn nhất là sắp phải chia tay bạn nhảy Atanas. Có lẽ khi cuộc thi khép lại, chúng tôi phải mất một thời gian dài mới có thể cân bằng được.

Minh Hằng được nhiều người kỳ vọng sẽ đoạt ngôi "Nữ hoàng khiêu vũ" tại mùa giải thứ ba của "Bước nhảy hoàn vũ".

- Mặc dù chưa đến đêm chung kết nhưng rất đông khán giả đã dự đoán và chờ đợi màn thi kịch tính giữa hai ứng viên sáng giá là chị và Trương Nam Thành. Tuy nhiên, chị có lợi thế hơn Nam Thành vì sở hữu lợi fan hùng hậu. Chị nghĩ sao về điều này?

- Nếu theo dõi cuộc thi, khán giả sẽ đánh giá được chúng tôi nhảy thế nào và bình chọn, chứ không phải cứ nhắm mắt nhắn tin vì chúng tôi đóng phim tốt, hát hay hoặc diễn thời trang ấn tượng. Bởi vậy, tôi tin là đêm chung kết, ai nhảy tốt, xứng đáng hơn thì sẽ được số đông khán giả ủng hộ. Còn riêng về lượng fan của tôi, nếu so sánh với hàng triệu khán giả xem đài thì đó chỉ là con số rất nhỏ bé. Nếu tôi nhảy kém, dù số lượng fan của tôi có nhân lên mấy chục lần cũng không thể cứu nổi đâu. Trước mắt, tôi còn đêm bán kết cần vượt qua. Tôi không thể chủ quan được. Bạn thấy đó, cuộc thi này rất công tâm, xểnh chân một bước là “lên đường” ngay.



- Chị e ngại Trương Nam Thành ở điều gì?



- Tôi cũng không biết nữa. Tôi và Thành không coi nhau là đối thủ. Nhiều người nghĩ chúng tôi “bằng mặt không bằng lòng” nhưng sự thật thì ngược lại. Hai người rất vui vẻ, thoải mái và không có cảm giác phải đề phòng hay cảnh giác đối phương. Tôi thường tập trung để phần thi của mình tốt nhất có thể, chứ không có thói quen soi mói người khác. Tôi nghĩ, dù mình có biết rõ về đối phương, nhưng bản thân lại nhảy dở thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thay vì đi rình mò người khác, hãy dành thời gian để luyện tập cho mình thì tốt hơn.



- Phong độ của chị khá bấp bênh ở những đêm đầu tiên của "Bước nhảy hoàn vũ 2012", nhưng càng đi sâu vào vòng trong, chị lại tỏa sáng và chứng tỏ được khả năng khiêu vũ như vũ công chuyên nghiệp. Vì sao mà chị có được thay đổi tích cực này?

- Tôi không đặt ra chiến lược cho mình trong cuộc thi này. Khi nhận lời tham gia, tôi chỉ nghĩ mình phải quyết tâm luyện tập để chuẩn bị tốt nhất trong khả năng có thể ở từng vòng thi. Nhưng cuộc đua nào cũng cần đến sức bền. Nếu chạy marathon mà bạn dốc hết sức từ đầu thì càng ở cuối chặng đua bạn sẽ dần đuối sức. Thế nên tôi phải cố gắng cân bằng để làm sao giữ được phong độ. Vào những vòng cuối phải chạy nước rút, tôi cũng như các thí sinh còn lại đều luyện tập chăm chỉ hơn và đầu tư kỹ lưỡng cho bài diễn nhằm chinh phục được cả ban giám khảo và khán giả.

Nam Thành là trở thành "đối thủ" đáng gờm của Minh Hằng trong đêm chung kết.

- Vân Trang từng được mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ trở thành "đối thủ" của chị ở danh hiệu "Nữ hoàng khiêu vũ", tuy nhiên cô ấy đã bị loại sớm. Chị có suy nghĩ gì về trường hợp của Vân Trang?

- Tôi thấy ở những đêm đầu tiên, Vân Trang quá xuất sắc khiến mọi người bất ngờ và đặt rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, để đi cả hành trình dài thì thí sinh cần có sức bền và một tâm lý thoải mái, do đó sự kỳ vọng của mọi người vô tình đã trở thành áp lực cho Vân Trang. Mặc dù Trang đã nhảy rất tốt nhưng khán giả cũng như ban giám khảo vẫn đòi hỏi cô ấy phải bùng nổ và thể hiện nhiều hơn nữa so với đêm thi đầu tiên. Trong đêm Freestyle, Vân Trang đã không may mắn vì gặp áp lực là thí sinh trình diễn đầu tiên. Khi cô ấy bị loại, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều bất ngờ trước sự ra đi của cô ấy. Tôi đánh giá, Trang là một trong những thí sinh nhảy tốt của cuộc thi nhưng ở bất cứ cuộc chơi nào, may mắn cũng là yếu tố quan trọng. Chỉ cần sảy chân thôi, thí sinh phải trả giá đắt ngay lập tức. Cũng từ trường hợp Vân Trang mà tôi luôn dặn bản thân không được lơ là mà phải thận trọng trong từng vòng thi.

Mặc dù từng dính phải scandal "đạo giọng" và nghi án giả đau chân trong cuộc thi nhưng Minh Hằng vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả nhờ khả năng khiêu vũ ngày càng chuyên nghiệp.

- Sau "Bước nhảy hoàn vũ", chị có kế hoạch gì để trở lại với nghệ thuật chưa?



- Tôi muốn dành thời gian đi nghỉ cùng gia đình bởi sau mấy tháng đổ mồ hôi trên sàn tập nhảy, tôi thèm đi du lịch lắm rồi. Tiếp đó, tôi sẽ đi hát "kiếm cơm". Hai tháng nay, tôi không nhận một show nào nên thất thu lắm. Ngoài ra, tôi cũng chuẩn bị cho ra mắt single kèm theo DVD Mây mà Atanas là bạn diễn trong clip này. Dù đã hoàn thành xong sản phẩm nhưng tôi chưa vội phát hành bởi tôi không muốn mọi người nói tôi lợi dụng tình cảm của khán giả trong cuộc thi.

Theo Ngôi sao