Minh Hằng lấp lửng về chuyện mua giải

Minh Hằng: Giải thưởng chẳng bao giờ đủ cả

Mỗi giải thưởng là một thị phi



- Cô vừa đoạt giải Ca sĩ triển vọng Làn Sóng Xanh, trước đó là HTVAward. Theo cô, có cần sưu tập thêm giải thưởng nữa hay đã là quá đủ?



- Giải thưởng thì chẳng bao giờ là đủ cả, đó là một sự đánh dấu mỗi chặng đường đã qua trong chuỗi hoạt động nghệ thuật của một người nghệ sĩ. Tôi vẫn mong muốn có được nhiều giải thưởng hơn nữa, như thế đồng nghĩa với việc tôi làm được nhiều, được ghi nhận nhiều và có nhiều cột mốc đáng nhớ hơn trong sự nghiệp của mình.



- Chính bởi vậy nên có tin hành lang là cô mua giải thưởng Làn Sóng Xanh với giá 3 triệu đồng/vé. Thông tin này tôi đọc được trên Báo Phụ nữ TPHCM. Cô có ý kiến gì không? Giá nhà báo rẻ vậy sao? Hay cô quá thèm giải thưởng và tiền thì lại quá nhiều?



- Lại hỏi về chuyện đó nữa à? Tôi không muốn nói nhiều. Tôi không muốn nói không phải bởi tôi không sợ mà đơn giản là bởi tôi không muốn nói nhiều để chuyện to ra, lùm xùm những chuyện không đáng có. Tôi không thích nói về chuyện này, nó không hay, tôi đang cố gắng làm để mọi người thấy rằng tôi xứng đáng với giải thưởng đó chứ không phải đi đôi co chuyện tôi mua, tôi bán và lobby nhà báo như thế nào. Bản thân tôi thấy tôi chẳng có gì để phải nói nhiều, còn ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không quan tâm nhiều.



- Vậy là có hay không có chuyện cô bỏ tiền mua phiếu bầu của nhà báo?



- Tôi sẽ chứng minh tôi xứng đáng!



- Vậy kế hoạch tiếp theo của cô là gì để khán giả thấy Minh Hằng xứng đáng với giải thưởng đó?



- Tết này, bộ phim nhựa “Lệ phí tình yêu” do tôi đóng chính sẽ công chiếu toàn quốc. Sau đó, có thể tôi sẽ tham gia một gameshow và phát hành một album.



- Cô làm MC sao?



- Không phải MC, chỉ là tham gia vào vai trò người chơi trong gameshow đó thôi.



- Cặp đôi hoàn hảo hay Bước nhảy hoàn vũ?



- Tôi chưa thể nói gì.

Minh Hằng: Tôi sẽ chứng minh mình xứng đáng với giải Triển Vọng

Người đẹp và... đại gia?



- Nghe thông tin cô đi thi gameshow lại làm tôi nhớ lại một đợt người ta đồn ầm lên là Minh Hằng chán đi hát rồi vì có một người yêu rất giàu có, lớn hơn bạn gần 20 tuổi?



- (Cười rất to) Trời ơi, lần đầu tiên tôi nghe thấy thông tin này đó, thiệt tình tôi chẳng biết phải nói sao với những thị phi như thế này.



- Vì cũng chính từ trong giới ca sỹ nói ra là thấy người yêu dắt cô đi mua một viên kim cương to không kém gì của Đàm Vĩnh Hưng.



- (Giơ bàn tay lên) Anh thấy tôi có đeo chiếc nhẫn nào không và trước giờ tôi cũng chưa từng đeo một chiếc nhẫn kim cương nào to như thế đi dự tiệc cả. Cá nhân tôi chưa từng công bố chuyện riêng tư nhưng không hiểu tại sao lại nhiều tin đồn về tôi như vậy.



- Những tin đồn như thế xuất hiện từ lúc cô từ bỏ Công ty Thiên Thi. Hỏi lại, cô mâu thuẫn với ông chủ Thiên Thi, nhạc sỹ Nhất Trung?



- Hoàn toàn không. Vì tôi hết hợp đồng và ra khỏi công ty thôi chứ không liên quan gì đến chuyện công ty và Tim cả. Khi mà chuyện Tim lùm xùm nhất thì tôi đâu có lên tiếng đâu. Hoàn toàn chỉ là chuyện công việc. Còn bây giờ tôi đang tự làm một mình, tự lo tất cả.



- Hôm trước tôi có ngồi nói chuyện với một ca sĩ chuyên hát đệm ngoài Hà Nội. Ca sỹ này tâm sự, một lần lưu diễn ở phía Bắc, MC của chương trình đã tát thẳng vào mặt Minh Hằng giữa sân khấu chỉ vì cô để khán giả đợi hơn 3 giờ đồng hồ, chỉ để chạy về khách sạn ở Hà Nội... tắm. Chuyện đó có thật không?



- Chưa bao giờ có chuyện đó và nếu có chuyện đó thì báo chí đã ầm ĩ lên rồi chứ không thể êm xuôi như vậy.



Không có lửa làm sao có khói



- Có thể bởi vì buổi biểu diễn đó diễn ra ở một khu ngoại ô Hà Nội và khi khán giả đợi lâu quá sắp tức giận đòi đập phá sân khấu khiến MC sợ hãi. Tôi nghĩ mọi chuyện đều có thể xảy ra! Nhưng thôi, nếu cô đã phủ nhận thì tôi sẽ không hỏi thêm nữa. Tôi muốn hỏi là, một người như cô, lúc nào cũng nói mình ngay thẳng, mà sao lại nhiều thị phi đến thế? Các cụ từng nói, không có lửa thì có khói làm sao được?



- Tôi nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên khi một nghệ sĩ tham gia vào thị trường giải trí, cho dù bạn có sống kín đáo đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ dính thị phi. Càng kín đáo càng dễ gây tò mò, mà họ đã tò mò thì chuyện gì cũng có thể nói ra được cho dù nó không cần có một chút xíu nào sự thật trong đó. Anh có biết là hôm trước tôi đi mas­sage, nằm ở phòng bên cạnh, mấy người khách khác nói về tôi với những thông tin tôi không hề biết, có những thông tin thật kinh tởm. Họ nói nhiều đến độ, nhân viên massage còn thấy ngại với tôi, định sang nhắc mấy vị khách kia đừng nói nữa vì tôi đang nằm phòng bên này nhưng tôi ngăn lại, tôi bảo thôi cứ kệ họ đi vì đó là niềm vui của họ mà.



- Tức là cô “sống chung với lũ”?



- Đương nhiên là phải như thế rồi khi anh không thể trị được lũ thì cách tốt nhất là hãy sống chung cùng nó, cố gắng đừng để nó cuốn mình đi là được.



- Có một sự thật là tất cả những thị phi, dù thật hay không, của giới nghệ sĩ thì đều do chính những nghệ sĩ trong giới bằng cách này hay cách khác tung ra ngoài để mọi người biết. Nếu xét trên căn cứ đó, cô bị ghét nhiều quá đúng không?



- Ngay bản thân anh thôi, nếu anh giàu có, nếu anh thành công trong công việc thì thiếu gì người ghen ghét đố kị, huống hồ là nghệ sĩ được nhiều người yêu quý, được để ý đường đi nước bước thì chuyện đó là hiển nhiên. Tôi không bất ngờ. Đó là lí do tôi rất ít khi đi chơi chỉ có công việc và đi về nhà với mẹ, vậy thôi mà cũng chẳng tránh được thị phi nữa là.



- Nếu cô biết ai đó nói sao cô không gọi điện thoại hoặc hẹn gặp người đó và yêu cầu họ hãy dừng lại chuyện nói xấu về mình? Cô sợ à?



- Tôi nghe nhiều người chứ không riêng gì một người, nếu ai tôi cũng làm cách đó chắc tôi không còn thời gian đi hát và đóng phim nữa quá (cười). Tôi không quan tâm đâu. Hơn nữa, anh kể tên giúp tôi những ai đã từng tuyên bố chưa từng dính thị phi trong giới này? Khó lắm, có chăng thì là các cô chú đi trước, còn giới trẻ kiểu gì cũng có điều tiếng này điều tiếng kia, đó là một hệ quả tất yếu không tránh được.

Minh Hằng: Tôi thích làm những gì tôi muốn

Tôi chưa thể hy sinh hiện tai, và chưa hứng thú để học cách chăm chồng chăm con



- Hoặc cũng có thể cô là số ít còn trẻ nhưng đã thành công cả ở lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc nên mọi người không ưa. Cô có nghĩ mình tham lam quá không để giờ bị ghét?



- Không, tôi thích làm những gì tôi muốn. Tôi đóng phim thì nghỉ ca hát tại thời điểm đó và ngược lại. Tôi cũng chẳng tham lam hoặc cần tiền đến độ cùng lúc làm hai việc để chẳng việc nào tốt cả.



- Ý là cô đã đủ giàu có rồi để không cần phải cố gắng nhiều?



- Ở đời, ai biết giàu có bao nhiêu cho vừa, tôi chỉ thấy đủ, thấy hài lòng. Có những người dùng điện thoại Vertu chưa chắc đã giàu, biết đâu họ vét hết gia sản để mua chiếc điện thoại đắt tiền thì sao? Mọi chuyện mơ hồ lắm. Tất nhiên, tôi biết nghề tôi cho tôi thu nhập tốt hơn nhiều nghề khác, được yêu thương hơn nhưng không bao giờ có thể bước lên hàng đại gia được.



- Thôi, chúng ta đổi chủ đề nhé! Cô đã thành công trong cả công việc lẫn danh tiếng, còn chuyện chồng con thì sao?



- Tôi năm nay mới có 24 tuổi, chuyện lấy chồng vẫn còn là một điều rất xa vời. Nếu lấy chồng chắc tôi phải hi sinh nhiều thứ lắm mà hiện tại tôi chưa sẵn sàng. Tôi đang là người tự do, có nhà, có xe, có nghề nghiệp thu nhập ổn định, thích đi du lịch lúc nào thì đi lúc đó, thích gặp bạn bè “tám” chuyện để xả stress thì gặp, giờ nếu lấy chồng tôi phải hi sinh tất cả thú vui đó, tôi sợ tôi chưa làm được. Hơn nữa, tôi lại không phải là một mẫu phụ nữ đảm đang, tôi không thích làm việc nhà thì nói chuyện chăm chồng chăm con tôi rất ngại. Nói chung là nếu một ngày nào đó, nếu gặp một ai đó mà buộc tôi phải lựa chọn giữa sự tự do với cuộc sống độc thân mình đang có và việc về sống chung chắc tôi phải cân nhắc nhiều lắm.

Minh Hằng: Chưa sẵn sàng cho việc chồng con

- Còn nếu không gặp được thì sao?



- Không biết nữa, mọi chuyện đến đâu hay đến đó đi! Ai biết trước được điều gì đang đợi mình



- Đúng vậy, cảm ơn cô!