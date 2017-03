Minh Hạnh mang bộ sưu tập đến Thánh đường Hoàng cung La Mã

Đây là lần thứ 14 Alta Roma được tổ chức. Tham gia sự kiện này là những nhà thiết kế nổi tiếng của Italia, như: Balestra, Curiel, Sarli, Bilotta, Miglionico và các nhà thiết kế trẻ tài năng của cuộc thi thiết kế thời trang “Ai là người kế tiếp?” (Who is the next?).

Phần trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hạnh là một trong những sự kiện chính của chương trình với mục đích củng cố và thúc đẩy mối giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia Việt Nam – Italia.

30 mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tự nhiên và ngây thơ của những thiếu nữ dân tộc thiểu số sống ở miền núi Tây Bắc. Bộ sưu tập được thiết kế theo phong cách tối giản với những họa tiết thêu tay thủ công tinh xảo và các chi tiết trang trí bằng pha lê, đá quý trên những màu sắc mạnh như xanh đậm, đỏ đậm và đen.