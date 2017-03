Minh thề vẫn bó hẹp trong làng

2.000 cảnh sát bảo vệ lễ khai ấn đền Trần Đêm 21-2, lễ khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) đã chính thức diễn ra. Năm nay lễ phát ấn bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng 22-2, sớm hơn mọi năm 30 phút.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng 21-2, hàng ngàn người đã đổ về khuôn viên của đền (ảnh). Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, khoảng 2.000 cảnh sát, chia thành năm vòng đã được huy động tham gia bảo vệ lễ hội. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nam Định cũng đã huy động 156 chiến sĩ CSGT cùng 29 ô tô, 23 mô tô và 53 biển báo các loại để thực hiện nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo giao thông được thông suốt. Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch TP Nam Định, trưởng ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần năm 2016, cho biết năm nay để khắc phục việc người dân ùa vào cướp lộc trên bàn thờ, ban tổ chức đã có giải pháp khai ấn xong sẽ lập tức thu dọn đồ lễ trên bàn thờ và thông báo, tuyên truyền đến người dân không chen lấn, xô đẩy. Về thông tin ấn được tuồn ra và bán lậu trước giờ khai ấn, bà Oanh cho biết không có chuyện đó. Để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian lễ hội, UBND TP Nam Định đã thành lập các tiểu ban để phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm quy định như việc thu phí trông giữ phương tiện giao thông không đúng quy định, tình trạng chèo kéo du khách đổi tiền lẻ, mua bán hàng hóa. Theo ban tổ chức lễ hội, năm nay ấn đền Trần sẽ được phát ra không giới hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. P.HÙNG - V.THỊNH Tiêu điểm Theo lịch sử của làng, khoảng giữa thế kỷ XVI, thái hoàng thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn (vợ của vua Mạc Đăng Dung) bỏ tiền và vận động hoàng thân quốc thích, quan lại triều Mạc góp tiền của để tu tạo lại ngôi chùa cổ ở thôn Hòa Liễu. Thái hoàng thái hậu mua 25 mẫu, tám sào, hai thước ruộng cúng tam bảo và cho dân Lan Niểu (nay là thôn Hòa Liễu) được sử dụng. Ruộng này làng gọi là thánh điền. Một phần diện tích ruộng dành cho nhà chùa cày cấy, một phần dùng vào việc tuần tiết lễ hội, một phần chia cho dân đinh cày cấy hưởng lộc, phần còn lại cho cấy đấu thầu lấy thóc lập quỹ nghĩa thương phòng khi đói khó cấp đỡ cho người nghèo, quả phụ… Để phòng tham nhũng trong việc sử dụng hoa lợi từ số ruộng trên, thái hoàng thái hậu đã cùng với dân làng lập ra hịch văn hội minh thề quy định lấy chí công làm trọng. Hội minh thề từ đó diễn ra vào ba ngày 14, 15 và 16 tháng Giêng hằng năm.