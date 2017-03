Minh Thư thoát khỏi lốt “gái nhảy” để “Truy tìm dấu vết”

Truy tìm dấu vết (20 tập x 45 phút) do đạo diễn Xuân Cường thực hiện từ kịch bản của Quách Thùy Nhung và Phạm Minh Chí, kết nối những câu chuyện chuyên án của Công ty bảo vệ Sài Gòn với lực lượng công an. Mỗi bộ phim là một vụ án hấp dẫn, đầy kịch tính được xử lý nhanh gọn, dứt khoát vấn đề.

Các nhân vật chính là Nam, Thịnh, Cường, Sơn và hai cô gái xinh đẹp Bích, Miên do Huệ Minh và Minh Thư thủ vai. Hoạt động chủ yếu của họ là theo dõi, phát hiện, thu thập thông tin tội phạm chuyển sang cơ quan công an thụ lý. Nhờ những phát hiện của họ mà công an đã phá nhiều vụ án rắc rối.

Với trình độ võ thuật giỏi, Nam, Thịnh, Cường, Sơn – các nhân viên nam của công ty bảo vệ Sài Gòn đã nhiều lần xông vào “hang cọp”, trực tiếp giải thoát các nạn nhân bị bọn ác khống chế.

Mạch phim nhanh, tình tiết dứt khoát, tên từng tập phim cũng khơi gợi trí tò mò khán giả như: Hoa khôi bị bắt cóc, Người tình bí ẩn, Đại bàng đen, Giấc mơ triệu phú, Cái đầu lâu, Ngôi nhà ma… Mỗi tập phim mang đến cho khán giả một câu chuyện liên quan đến gia đình, bạn bè, kinh doanh… phức tạp nhưng cũng đầy bất ngờ.

Xuyên suốt trong quá trình tìm hiểu thông tin các vụ án là sự có mặt của các diễn viên: Võ Thành Tâm, Vũ Huân, Công Hậu, Tấn Thi, Minh Thư, Huệ Minh… Và lần lượt tham gia trong các tập phim còn là các diễn viên: Huỳnh Đông, Minh Hằng, Quỳnh Anh, Thanh Điền, Bích Hằng, Bá Thắng…

Truy tìm dấu vết là bộ phim hình sự khá lôi cuốn bởi những tình huống thực tế nhưng không kém phần bất ngờ. Nếu Luật giang hồ nhấn mạnh vào sự phá án của các trinh sát từ các nguồn tin thì trong Truy tìm dấu vết, nguồn tin được chính bên “đương sự” cung cấp. Bất kể từ chuyện riêng tư cho đến chuyện làm ăn, khi tìm đến công ty bảo vệ Sài Gòn xem như đều có kết quả mỹ mãn.

Để vào vai này, các diễn viên đều phải đi học võ hàng tháng trời trước khi bộ phim được bấm máy. Tập luyện võ thuật cùng cascadeur, diễn viên Minh Thư cũng “thọ giáo” với các công an thứ thiệt để học hỏi cách thể hiện thế võ, ánh mắt, cách té ngã đến điều tra và cả bắn súng trong những trường hợp cần thiết. Trong vai Miên, Minh Thư đã thoát khỏi hình ảnh của gái nhảy trong Lọ Lem hè phố.

Đây là bộ phim tâm lý, hình sự (do HTV hợp tác cùng Công ty Sao Thế giới sản xuất) được phát sóng lần đầu tiên trong “giờ vàng”, thời điểm thuận tiện nhất cho khán giả “ghé mắt”, từ 21g – 22g mỗi tối từ thứ năm đến chủ nhật trên kênh HTV7 . Có lẽ vì thế mà phim gây được ít nhiều cảm tình của khán giả màn ảnh nhỏ.