Minh Thư trở lại với bão Rock ở Thái Nguyên

Bình cũ rượu mới, cô ca sỹ sexy gây bất ngờ cho rock fan với trang phục hơi “thiếu vải” của năm trước sẽ trình diễn hai ca khúc trong vị trí khách mời tại tour diễn năm nay với "Tôi 20" và "I hate myself for loving you".

Theo BTC cho biết thì họ đã phát ra 20 ngàn vé cho đêm rock tại thành phố gang thép này. Việc chuẩn bị cho đêm diễn cũng hết sức cập rập và vất vả vì đến trước khi hoàn thành đêm diễn đầu tiên trong tour diễn tại Hà Nội, BTC mới xác được địa điểm là Sân vận động thành phố.

Với truyền thống lâu đời của rock fan Thái Nguyên (một trong những nơi đầu tiên trong cả nước có CLB rock), dự đoán của BTC là sẽ bùng nổ không kém gì ở Hà Nội. Một vấn đề đáng lo ngại khi tổ chức chương trình ở đây là an ninh. Vụ bể show đến mức hỗn loạn trở thành nỗi ám ảnh của nhiều nghệ sỹ mấy năm trước buộc nhà tổ chức không thể lơi là. Tuy nhiên, họ cũng cho biết, vấn đề này sẽ được giải quyết ổn thoả. Đặc biệt, sẽ được tổ chức tốt hơn Hà Nội.

Tại một số diễn đàn về rock, một số rock fan sau khi đã “giật, lắc, hú hét” tại SVĐ Hàng Đẫy tỏ ra vẫn còn phấn khích nên có ý muốn tiếp tục di chuyển cùng cơn bão rock đến với Thái Nguyên.

Những nhân tố chính của bão sẽ càn quét Thái Nguyên gồm Cát, Thuỷ Triều Đỏ, Da vàng, Microwave, Trần Lập và Minh Thư sẽ mang đến những dư vị mới sau đêm diễn đầu tiên với sự hết mình với tín đồ của âm thanh mạnh.