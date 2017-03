Miss Fashion Tuyết Mai bị bêu xấu trên mạng

Những ngày qua, dư luận trong giới game online đã bị chấn động bởi sự kiện game thủ Trần Thị Tuyết Mai, người vừa đăng quang giải Miss Fashion trong cuộc thi “Đi tìm người đẹp trong thế giới Online” (Miss Audition 2007) do trang web VTC Game thuộc Công ty VTC Intecom tổ chức bị người yêu cũ có nickname Anhbmwcanem tiết lộ những thông tin riêng tư của cô trên blog của anh ta.

Không yêu nữa thì lên... blog

Theo đó năm 2006, Anhbmwcanem quen Mai khi cả hai cùng chơi game võ lâm. Sau đó, tình yêu nẩy nở và hai người đã có những khoảng thời gian “đắm say mặn nồng” ở TP.HCM và Đà Lạt. Vì nghĩ Mai sẽ là vợ mình nên Anhbmwcanem đã dốc hết khả năng chăm sóc Mai. Từ việc cho tiền cô xài hàng tuần 100 USD cho đến việc mua sắm quần áo đắt tiền, xe gắn máy, trả tiền Internet và đưa cô đi ăn ở những nơi sang trọng. Tuy nhiên sau đó, Anhbmwcanem phát hiện Mai đang yêu song song một người nữa. Lúc đó, Mai đã xin lỗi và giải thích do một phút yếu lòng nên hai người đã lại làm lành.

Khoảng giữa tháng 9-2007, VTC game tổ chức cuộc thi Miss Audition 2007. Mặc dù không muốn Mai tham gia nhưng do Mai nói muốn có một kỷ niệm đẹp của tuổi mới lớn và hứa hẹn sẽ đính hôn sau đó nên Anhbmwcanem đã quyết tâm làm tất cả để Mai có được giải thưởng. Cụ thể ở vòng một, anh ta đã tốn hơn 10 triệu đồng mua tài khoản trong Audition, card điện thoại và SIM để nhắn tin cho Mai lọt vào vòng trong. Ở vòng hai, Anhbmwcanem tiếp tục chi hơn 20 triệu đồng thuê người dạy Mai múa Mâm và gửi gắm một người có tiếng nói trong ban tổ chức giúp Mai lọt vào vòng sau. Ở vòng ba, Anhbmwcanem mất thêm 70 triệu đồng để mua quần áo, trang sức... cho Mai thi, giúp cô đoạt được giải Miss Fashion. Niềm vui vì thành công của người yêu chưa được bao lâu thì dịp Noel vừa rồi, Anhbmwcanem phát hiện Mai lại đang lăng nhăng với một người khác và sau khi bị anh tra hỏi Mai đã quay ngoắt 180 độ, ngoảnh mặt phủi tay tất cả những tình cảm trước giờ anh dành cho Mai. Vì muốn mọi người biết rõ sự thật về Mai nên Anhbmwcanem đã quyết định công bố những chuyện rất riêng tư đó lên blog của mình.

Bị khống chế bởi phim sex

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 23-1, Mai cho biết sau khi đưa lên blog, Anhbmwcanem đã gửi đường line cho cô xem và nhấn mạnh chỉ mới là một phần. Mai khẳng định tác giả bài viết đó là người yêu cũ của cô tên Lê Tuấn Huy, 26 tuổi, làm nghề buôn bán. Trong thời gian yêu nhau, đã nhiều lần Mai chủ động chia tay vì muốn giải thoát mình khỏi cuộc sống bị giam lỏng bởi Huy. “Tuy nhiên, vì áp lực gia đình muốn tôi quen anh ấy bởi bình thường anh rất hiền lành. Bản thân tôi cũng còn chút niềm tin anh sẽ thay đổi nên đã năm lần bảy lượt chia tay, rồi quen lại...” - Mai kể. Theo xác nhận của Mai, trong thời gian yêu nhau, cô đã bị Huy lén quay những cảnh phòng the của hai người bằng webcam. Hiện những đoạn phim đó Huy đang giữ và mỗi lần cãi nhau thì Huy dọa tung những đoạn phim đó lên mạng. “Đã có lần anh ta cắt hình từ những đoạn phim đó ra gửi vào e-mail của tôi để làm áp lực buộc tôi phải tiếp tục quan hệ. Vì sợ Huy làm liều, ảnh hưởng danh dự gia đình nên tôi cắn răng cam chịu nhiều tháng qua. Cho đến Noel rồi, tôi không chịu đựng được nữa vì phát hiện anh ta muốn sở hữu tôi hơn là yêu thương nên đã dứt khoát chia tay...” - Mai kể.

Về tố cáo mua giải, Mai khẳng định: “Tôi đi thi bằng chính sức lực của mình. Điều đó bất kỳ ai theo dõi cuộc thi đều có thể thấy được sự cố gắng của tôi. Nếu cần thiết, ban tổ chức sẽ đứng ra xác nhận để đảm bảo cuộc thi trong sạch!”. Cũng theo Mai, những món quà mà Huy cho rằng cô lợi dụng tình cảm trục lợi là chuyện tặng cho bình thường của những người yêu nhau. “Đúng là anh ta có mua xe máy cho tôi nhưng anh ta đứng tên và khi cãi nhau thì đã đòi lại đem bán lâu rồi. Còn chuyện anh ta nói cho nhà tôi mượn tiền sửa nhà là hoàn toàn vu khống...” - Mai bức xúc.

Hạ nhục hay tống tiền?

Tâm sự trên blog, Huy cho biết anh đã rất tuyệt vọng khi bị Mai chia tay. “Đây có lẽ là entry cuối cùng tôi viết cho người mà tôi yêu nhất và cũng là người làm tôi đau nhất...” - Huy đã nhập đề như thế trong bài viết “Sự thật về Miss Audition 2007 Trương Thị Tuyết Mai (bạn gái cũ của tôi)”. Thế nhưng cùng với những dòng chữ tâm trạng này là những tiết lộ từng mua giải thưởng cho Mai, kể chuyện Mai quan hệ nhiều người, bị mắc bệnh ở vùng kín và lây cho anh ta. Để chứng minh, Huy đã chụp hình cuốn sổ khám bệnh ngày 4-1-2008 của Mai đưa lên blog (có kết luận bệnh và chữ ký bác sĩ).

Về chuyện này, Mai xác nhận cô từng bị bệnh và chính Huy đưa đi khám. Sau đó, Huy đã giữ sổ. “Bệnh trong sổ khám bệnh của tôi là bệnh viêm âm đạo. Theo giải thích của bác sĩ thì có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh này như do tiết tố cơ thể, do mặc quần chật quá... chứ không phải cứ quan hệ nhiều người mới bị. Bác sĩ đã kết luận là do vi khuẩn và cho thuốc uống 10 ngày. Hiện tôi đã hoàn toàn bình phục chứ không hề có chuyện lây bệnh như anh ta nói” - Mai bức xúc. Cũng theo lời Mai, trước khi post entry công khai những chuyện riêng tư đó lên blog, Huy đã yêu cầu cô phải đưa 15 ngàn USD. Nếu không anh ta sẽ đưa những đoạn phim sex của cô lên mạng để cô bị nhục. “Tôi hiện đã có người yêu mới và anh ấy hoàn toàn tin tưởng tôi. Gia đình tôi cũng luôn ở bên cạnh. Vì thế, tôi sẽ đứng vững trước những thông tin xấu mà Huy đặt điều. Hiện tôi không muốn làm lớn chuyện vì biết việc làm ăn của Huy đang gặp nhiều khó khăn nên tâm trạng anh ấy có thể không ổn định. Tuy nhiên, nếu Huy còn tiếp tục có những việc làm xúc phạm danh dự tôi, tôi buộc lòng phải nhờ đến pháp luật can thiệp để bảo vệ mình” - Mai khẳng định.