Miss Teen Thảo My: 16 tuổi, xinh đẹp, sẵn sàng đối mặt

Đây cũng là thí nhỏ tuổi nhất Miss Teen 2011, 16 tuổi. Cô đã dành thời gian chia sẻ với VTC News những cảm xúc của mình ngay sau thời khắc đăng quang. Điểm dễ nhận thấy nhất ở Thảo My là một quyết tâm gia nhập showbiz và sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn sẽ gặp, đúng như thể hiện trong câu trả lời ứng xử của cô đêm chung kết.

Giây phút đăng quang của Thảo My

- Xin chào Thảo My, cảm xúc của Thảo My lúc này như thế nào, khi được vinh dự chọn là gương mặt đại diện cho giới tuổi Teen Việt Nam 2011?



- Em thực sự cảm thấy hạnh phúc và vui mừng. Cảm giác như không thể diễn tả niềm vui ấy thành lời... Đặc biệt em còn được biết tin Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kì quan thiên nhiên thế giới mới em càng cảm thấy niềm vui như được nhân đôi. Bây giờ em chỉ muốn được chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người, với gia đình, bè bạn, với những người luôn ở bên cổ vũ cho em.



- Đã có giây phút nào trước đó Thảo My nghĩ mình sẽ là người đoạt được chiếc vương miện Miss Teen?



- Dạ không, em có mong muốn nhưng thực sự là chưa nghĩ đến, vì ai lọt vào Top 20 cũng đều xinh đẹp và giỏi nữa, cơ hội chia đều cho tất cả mọi người.



- Nghĩa là kết quả này khiến Thảo My rất bất ngờ? Hay đó là thành quả của những ngày tập luyện miệt mài và nỗ lực không ngừng nghỉ?



- Em có phần bất ngờ, nhưng có phần tự hào vì em đã cố gắng hết sức mình, đã làm những gì có thể. Cho dù hôm nay không em không phải là người chiến thắng, không đứng đây và không đội trên đầu chiếc vương miện này, em cũng rất vui mừng. Vì hai tuần sống cùng các bạn tuổi teen trên khắp cả nước đã cho em học hỏi được rất nhiều điều, cho em những người bạn mới để em thêm hành trang bước vào cuộc sống sau này.



Không có con đường nào đi đến thành công mà không có khó khăn, gian khổ. Em đã chọn và đi theo con đường này vì đây là niềm đam mê của em. Trong quá trình đi đến thành công cho dù có bất kì khó khăn nào em cũng sẽ cố gắng đứng vững trên đôi chân của chính mình. Và dù con đường đó ngắn hay dài em vẫn kiên trì đến cùng. Chỉ cần mọi người luôn dõi theo và ủng hộ em thì đối với em, đó đã là phần thưởng tuyệt vời nhất mà em đạt được.



Khi Hoa hậu Ngô Phương Lan đặt câu hỏi cho em trong phần thi ứng xử, em đã đặt mình vào trường hợp ấy, và câu trả lời đó chính là con người em, tính cách em ở ngoài đời, em sẽ đi hết con đường đã chọn bằng đôi chân của chính mình.



- Bước ra từ cuộc thi này, Thảo My đã ấp ủ điều gì cho mình chưa?



- Em đang học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ngành em theo học là niềm đam mê của em và bước ra từ cuộc thi này em vẫn sẽ nuôi đam mê đến cùng. Sẽ cố gắng học tốt và đi làm để có thêm kinh nghiệm, để nuôi ước mơ của mình trưởng thành hơn, khi đó em sẽ tham gia vào showbiz.

Âm nhạc là niềm đam mê của Thảo My

- Một cô bé 16 tuổi liệu có bị sức ép và cám dỗ khi bước chân vào làng giải trí, hay Miss Teen 2010 Thảo My tự tin với bản lĩnh của mình khi đi trên con đường thực hiện mơ ước?



- Em đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ cha mẹ, từ những người đi trước về những cám dỗ khi bước chân vào showbiz. Và đặc biệt, ngay từ nhỏ mẹ đã dậy em về bản lĩnh trong cuộc sống. Em tin mình sẽ đủ sức vượt qua tất cả những cảm dỗ khi theo đuổi nghệ thuật và sẽ là một người lao động nghệ thuật chân chính và nghiêm túc.



Hiện giờ em đang ở cái tuổi hồn nhiên và đẹp đẽ nhất của đời người, nên em sẽ cố gắng giữ gìn điều đó.



- Thảo My là Miss Teen 2011 liệu có khác một Thảo My 16 tuổi ngoài đời?



- Em vẫn là cô bé 16 tuổi nhiều hoài bão và đam mê thôi, dù có là Miss Teen hay ra về với những kỉ niệm đẹp sau hai tuần chung sống cùng những người bạn rất tuyệt vời, thì em vẫn tiếp tục đi con đường mà mình đã chọn và sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn của nó. Nhưng với ngôi vị mới này, em biết mình sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều, khi là gương mặt đại diện cho các bạn tuổi Teen trên khắp cả nước, và em tin rằng mình sẽ làm được.



Bước ra khỏi cuộc thi, em lại quay về với cuộc sống hàng ngày, với ngôi trường Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và cố gắng để biến ước mơ của mình thành hiện thực.



Chúc cho tất cả 20 Miss Teen đều thành công và luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp khi chung sống cùng nhau dưới một mái nhà Miss Teen.



- Xin cảm ơn Thảo My, chúc My luôn thành công trên con đường bạn chọn.



Những giọt nước mắt của người mẹ



Khi Cao Thanh Thảo My vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi đăng quang trên sân khấu Ngôi sao tuổi Teen 2011 thì có một người luôn ngồi lặng lẽ phía dưới cũng bật khóc, đó là mẹ của Thảo My, nhà báo Thu Hương. Sự trưởng thành trong suy nghĩ và bản lĩnh của cô bé 16 tuổi đã khiến những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ trào ra. Chị chia sẻ những cảm xúc bộn bề khi cô con gái xinh đẹp đăng quang.

Thảo My và mẹ, nhà báo Thu Hương. "Thật sự tôi không giấu nổi niềm vui mừng khi Thảo My đạt được danh hiệu này. Đây là kết quả của cả một quá trình học hỏi và luyện tập từ khi Thảo My còn rất nhỏ cộng với sự nỗ lực vượt bậc của Thảo My 2 tuần qua dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia.



Có thể nhà báo không tin, ngay từ khi Thảo My 5 tuổi, tôi đã cho con học đầy đủ các bộ môn nghệ thuật “cầm, kỳ, thi, họa” môn nào con cũng được học.



Từ học võ để có sức khỏe, học vẽ để con cảm nhận thiên nhiên, cuộc sống xung quanh, đến học đàn, học hát, học múa, học nhảy, học sáng tác, học MC... với phương châm đào tạo là không mong muốn con trở thành Thiên Nga mà phải làm được như một con Vịt. Đó là khi có đường thì phải biết chạy, khi có sông thì phải biết bơi, khi không có đường, không có sông thì phải biết "bay".



Thảo My mới 16 tuổi, đây là cuộc thi đầu tiên mang tầm vóc quốc gia mà con tôi đủ tuổi dự thi. My cũng háo hức chờ đợi như những thí sinh khác để đến ngày đăng ký dự thi. Ngay trong ngày đầu tiên con đã gửi hồ sơ qua mạng, vì vậy mà con mang số báo danh 60. Còn nội dung đăng ký thì con đã chuẩn bị từ năm ngoái (năm 2010 Thảo My có đăng ký dự thi nhưng chưa đủ tuổi)…



Theo dõi con luyện tập trong những ngày tranh thủ nghỉ làm việc xuống đây mà tôi thấy hạnh phúc quá, cứ ngồi ngắm nhìn con và các bạn chơi đùa với nhau mà tôi không biết chán.



Thảo My đặt ra mục tiêu là trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, vì vậy tiêu chí của Miss Teen năm nay là “Tìm kiếm tài năng showbiz” đã “đánh” đúng tâm lý của cô bé nên con đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho cuộc thi. Đây là cuộc thi đầu tiên của con nên con sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ đây.



Con gái đăng quang ngôi vị cao nhất của một cuộc thi lớn dành cho giới trẻ khi mới 16 tuổi, tôi cũng lo lắng lắm chứ, nói không lo lắng thì cũng không đúng, nhưng tôi cũng không lo lắng nhiều. Bởi vì Thảo My là một đứa con rất có bản lĩnh. Tuy nhỏ nhưng con đã cùng Mẹ vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Con không chỉ biết lo lắng cho bản thân mình, mà luôn biêt lo lắng cho mẹ, cho em.



Có lần, vô tình đọc được nhật ký của con trong máy tính (khi con chưa thoát ra đã vội đi đâu đó) có câu “nhìn đôi chân rám nắng của mẹ suốt ngày đi ngoài đường để lo cuộc sống cho chị em tôi, tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh để làm gì đó đỡ đần Mẹ”, tôi đã ngồi đó khóc mãi.



Cái nghề báo, lúc cần là phải đi, đâu kể trời mưa hay trời nắng, lại không biết lo cho riêng bản thân mình nên tôi cũng không để ý nhiều, vậy mà con đã để ý đến từng chi tiết nhỏ của mẹ để mà thương xót. Từ đó, tôi thay đổi cách nhìn về con mình. Tôi biết, con không còn nhỏ nữa. Từ đó, việc gì tôi cũng tâm sự, trao đổi với con. Định hướng cho con về đạo đức làm nghề, dạy con về giới tính, về nhân sinh quan cuộc sống…



Thấy con thích đọc các tác phẩm văn học kinh điển của thế giới tôi rất mừng, vì tuổi của các con thường thích đọc trên mạng hơn. Nhưng Thảo My lại khác, khi con xem phim Tam Quốc diễn nghĩa, con đi tìm bằng được cuốn cuộc đời của Khổng Minh để đọc cho rõ hơn và đặc biệt thích nhân vật này.



Vì con vẫn còn nhỏ, nên điều lo lắng của tôi (dù không nhiều) đó là chưa có kinh nghiệm để xử lý những tình huống của cuộc sống Showbiz. Nhưng tôi hi vọng với những nền tảng tri thức mà con đã tích lũy được ở lứa tuổi 16, cùng với sự kèm cặp của mẹ, con sẽ dần trưởng thành".

Bản lý lịch trích chéo của cô nàng với sức nóng đang sôi sùng sục: Cao Thanh Thảo My.



Ngày sinh: 9/4/1995

Hiện tại: Học viện Âm nhạc quốc gia việt nam- hệ trung cấp, năm thứ 2



1. Về học tập:

5 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc (cấp 1)

4 năm là học sinh giỏi (cấp 2)

Học sinh có điểm cao nhất năm 2010-2011 hệ trung cấp thanh nhạc.

2. Công tác đội:

- Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCSHCM về công tác đội năm 2005, 2006.

- Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội cho liên đội trưởng xuất sắc năm 2008, 2009.

- Giải nhất chỉ Huy liên đội quận Thanh Xuân năm 2007, 2008, 2009.

- Giải nhất cuộc thi nét đẹp đội viên quận Thanh Xuân cấp tiểu học năm 2006

- Giải nhất cuộc thi nét đẹp đội viên quận Thanh Xuân cấp Trung học cơ sở năm 2007

- Liên đội phó, Liên đội Phương Liệt – Thanh Xuân - Hà Nội

3. Về nghệ thuật:

- Huy chương vàng ca khúc măng non quận Hoàng Mai năm 2005, 2006.

- Huy chương vàng ca khúc măng non thành phố Hà Nội năm 2006,

- Huy chương vàng cuộc thi đơn ca do báo Nhi đồng tổ chức năm 2007

- Huy chương vàng cuộc thi “Hát về tình Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan” do báo Nhi đồng tổ chức năm 2008.

- Giải diễn viễn xuất sắc nhất trong cuộc thi “tuyền truyền phòng chống ma tuý quận Thanh Xuân” năm 2009.

- Giải nhì cuộc thi 1000 năm Thăng Long Hà Nội

- Giải diễn viên xuất sắc nhất cuộc thi tuyên truyền phòng chống ma túy TP. Hà Nội

- Từng đi lưu diễn tại Mỹ năm 2007 với dàn hợp xướng trẻ em Việt Nam VCC

- Hát chính trong giải cầu mây các nước Asean

- Hát khai mạc đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 7

- Tham gia rất nhiều các chương trình nghệ thuật của Thủ đô và đất nước.

- Tham gia nhiều chương trình ca nhạc thiếu nhi của Thủ đô

- MC chương trình thiếu nhi của Đài phát thanh truyền hình hà nội, chương trình Chai thủy tinh và Sáng tạo học trò của VTV6

- Từng được VTV1 xây dựng một chương trình chân dung 25 phút về gương thiếu nhi học giỏi hát hay năm 2005.

- Được VTV3 xây dựng một chương trình riêng 25 phút giới thiệu chân dung, phát sóng trên chương trình Ki-ốt âm nhạc năm 2008.

Theo VTC News