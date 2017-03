Miss teen tiếp tục tìm chân dung "chàng trai lý tưởng"

Chỉ trong vòng 1 tuần, trang facebook Pe Na’s diary của Thuý Oanh đã thu hút hơn 5.000 người hâm mộ. Số fan này liên tục tăng nhanh để được xem những clip hài hước mà gợi nhiều suy nghĩ sâu sắc do Thuý Oanh và cô bạn thân quay lại những anh chàng hay hay trên phố.Từ khi bắt đầu "công cuộc tìm kiếm trên Facebook", đến nay Thúy Oanh đã tìm được cho mình tới 7 chàng trai trong mơ.



Nếu bạn tình cờ nhìn thấy những bạn gái trẻ trung hiện đại mặc trang phục có dòng chữ “Mr. Right, anh là ai?” tung tăng đi uống café, ra vào shopping ở các trung tâm mua sắm. Đừng vội ngạc nhiên. Có thể các bạn ấy đang muốn thể hiện một suy nghĩ mới của mình. Cũng có thể họ là fan hâm mộ của hành trình tìm Mr. Right do Hotgirl Thuý Oanh tạo ra trên Facebook qua địa chỉ Pe Na’s Diary trong thời gian gần đây.