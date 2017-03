Mộng Điệp và ký ức về cựu hoàng Bảo Đại

Ngày 1-7, tại nghĩa trang Thiais (Pháp), lễ an táng của thứ phi Mộng Điệp - vợ thứ hai của cựu hoàng Bảo Đại đã được tiến hành. Cùng ngày, tại phủ Thái Kiên Vương, TP Huế, dòng họ Phước Tộc cũng đã làm lễ cầu siêu cho bà. Thứ phi Mộng Điệp thời trẻ. (Ảnh tư liệu do nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cung cấp) Họ tên đầy đủ của bà là Bùi Mộng Điệp. Bà sinh năm 1924, quê Bắc Ninh. Bà từng được xem như một người đẹp Hà thành. Ảnh của bà đã được dùng làm ảnh bìa của Trung Bắc Chủ nhật, Việt Báo, L’Indochine. Năm 16 tuổi, bà Mộng Điệp gặp và yêu BS Phạm Văn Phán. Bà có một người con trai với ông Phán. Tuy nhiên, do hoàn cảnh họ đã chia tay.