Mong nhà Trần Văn Khê sớm thành hiện thực

Sắp phát hành album nhạc của GS Khê Theo phân công của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trung tâm Bảo tồn di tích TP.HCM sẽ là nơi tiếp nhận ngôi nhà 32 Huỳnh Đình Hai; phần hiện vật sẽ do Bảo tàng TP.HCM tiếp nhận. Dự kiến trong quý 4-2015, Phương Nam Phim sẽ phát hành bộ CD đôi âm nhạc của GS-TS Trần Văn Khê. Trong đó, CD 1 có tên Chân phương hoa lá do GS Khê hát nhạc của các nhạc sĩ Phạm Duy, Lê Thương, Thẩm Oánh… và ca khúc Nàng nhạc do chính GS Khê sáng tác, phổ thơ Nguyễn Văn Cổn; CD 2 là tuyển tập những tác phẩm âm nhạc truyền thống do GS Khê đàn với tên gọi Mơ mòng khi xưa. _________________________________ “Gia đình đang làm thủ tục xin thành lập Quỹ Trần Văn Khê. Mục đích của quỹ là hằng năm trao cho các công trình nghiên cứu âm nhạc dân tộc có giá trị, học bổng cho những học sinh, sinh viên nghiên cứu âm nhạc dân tộc” - ca sĩ Bạch Yến, đại diện gia đình GS Khê chia sẻ. Trước đó, theo di nguyện của GS-TS Trần Văn Khê, toàn bộ tiền phúng điếu tại tang lễ của ông sẽ được dành để lập một quỹ học bổng hoặc giải thưởng mang tên ông. Bà Thế Thanh nói thêm: “Tiền phúng điếu với hơn 700 triệu đồng chỉ là nguồn ban đầu, sau này sẽ có những nguồn thu khác để góp vào Quỹ Trần Văn Khê như doanh thu từ sách, đĩa… Chúng tôi hy vọng vào tháng 6-2016 trong dịp giỗ đầu của GS Khê, giải thưởng Trần Văn Khê mùa đầu tiên sẽ được trao”.