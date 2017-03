Monica xúc động khi hát nhạc Whitney Houston

Monica trong vòng vây giới truyền thông và khán giả Hà Nội. Ảnh: Nguyên Minh.Màn "chơi" ánh sáng cùng dàn đèn mở đầu đêm nhạc H-Artistry 2012. Ảnh: Nguyên Minh.Nhóm Rock gồm các thành viên thuộc lứa tuổi 9x, Okamoto's, khuấy động phần đầu chương trình với 6 ca khúc rock bằng tiếng Nhật.Sho - thành viên chính của nhóm - với phong cách cá tính khiến nhiều khán giả trẻ cuồng nhiệt.Phương Vy diện áo lông lên sân khấu. Cô là người biểu diễn thứ hai chương trình.Giọng hát và phong cách của quán quân Vietnam Idol 2007 được đánh giá là không hề lép vế khi đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ nước ngoài.Nhóm bè gồm ba chàng trai dễ thương biểu diễn bổ trợ cho Monica.Monica giản dị và cống hiến cho khán giả Việt Nam một không gian R&B đầy cuốn hút.Monica nồng nàn khi thể hiện những ca khúc của Whitney Houston - thần tượng của cô.Ánh sáng và sân khấu của H-Artistry năm nay đẹp mắt hơn những năm trước.Ba nghệ sĩ đại diện cho Việt Nam, Mỹ và Nhật Bản cùng biểu diễn chung ca khúc "Man in The Mirror" của Vua nhạc Pop Michael Jackson. Monica khuấy động và mời khán giả hát cùng trong ca khúc này.Nữ ca sĩ "The Boy is Mine" dành nhiều lời khen cho quán quân Vietnam Idol 2007.