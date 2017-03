Một cây me cổ thụ được công nhận Cây di sản Việt Nam

Cây me cổ thụ này cao 24 m, đường kính thân 1,2 m, tán lá che phủ hơn 600 m2. Tương truyền, cây me này do ông Hồ Phi Phúc - thân phụ của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ - trồng cách đây hơn 200 năm.

Theo Bảo tàng Quang Trung, cây me trong khuôn viên bảo tàng này là biểu tượng cho sự trường tồn của phong trào Tây Sơn. Hằng năm, bảo tàng chỉ phun thuốc diệt sinh vật gây hại một lần để bảo vệ thân cây, không tốn kém chi phí chăm sóc nhưng cây me này vẫn phát triển rất tốt, quanh năm đều ra trái xum xuê.

