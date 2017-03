Một công ty in lậu gần 9.000 cuốn sách

(PL)- Rạng sáng 18-9, Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP kiểm tra và thu giữ gần 9.000 cuốn sách in lậu tại Công ty TNHH Thương mại và in Hữu Đức, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.

Theo cơ quan chức năng, đây là vụ thu giữ sách in nhái, bản kẽm và bản scan lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Nội. Lực lượng chức năng tạm giữ hai tấn giấy đã in (có nội dung nhưng chưa kịp đóng thành quyển), hơn 240 bản kẽm, hơn 230 bản scan, hai máy in, một máy cắt và một máy chế bản của Công ty Hữu Đức. Giám đốc công ty này xác nhận công ty chưa có giấy phép xuất bản, không có hợp đồng nào với các nhà xuất bản, mọi quyển sách đều do công ty trực tiếp in và tiêu thụ. THANH TÚ