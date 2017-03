Một đạo diễn Hàn tự sát

Thi thể của vị đạo diễn nổi tiếng một thời – Kwak Ji Kyun – được phát hiện thấy tại nhà riêng của ông. Theo khám nghiệm tử thi, ông tự sát bằng khí độc của gas. Trên máy tính xách tay của mình, ông đã để lại những dòng chữ được coi là “di chúc”. Trong đó có những lời ngắn ngủi “Vì không có việc gì nên tôi rất cô đơn và vất vả”.

Đạo diễn Kwak Ji Kyun đã tự sát sau những chuỗi ngày trầm uất vì không có việc làm

Theo lời khai của một người bạn, cùng làm trong nghề với ông, trong 10 năm trở lại đây, đạo diễn Kwak Ji Kyun lâm vào trạng thái stress nặng, do không có được công việc thích hợp.

Đạo diễn Kwak Ji Kyun sinh năm 1954 tại Daejon vùng Chungnam. Ông tốt nghiệp khoa điện ảnh trường ĐH Nghệ thuật Seoul và tác phẩm đầu tay là bộ phim “Wanderer in Winter” (1986) đã nhận được giải thưởng cho đạo diễn trẻ triển vọng tại giải giải Daejung lần thứ 25. Năm 1991, với bộ phim “Thanh xuân” – được bình chọn là tác phẩm xuất sắc nhất tại Daejung lần thứ 29. Ông là một trong những đạo diễn chuyên nghiệp tiêu biểu của điện ảnh Hàn Quốc.

Phim để đời của đạo diễn Kwak Ji Kyun

Sau thành công của "Youth", ông bắt tay làm tiếp một loạt tác phẩm như “Walk from the sky”, “Days of Roses”, “Deep sorrow”… Kết thúc những chuỗi ngày huy hoàng, tới tận năm 2006 ông mới cho ra đời thêm 2 bộ phim “Because I love you”, “I’m fine” nhưng đã thất bại. Ngày 25/5/2010, ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng trong vô vàn tiếc nuối của gia đình, bạn bè đồng nghiệp.

Việc tự sát của đạo diễn Kwak Ji Kyun một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những áp lực khôn nguôi của ngành công nghiệp giải trí xứ Hàn. Đã có rất nhiều cái chết tức tưởi do căn bệnh trầm cảm xuất phát từ những gánh nặng tột độ từ nghề điện ảnh gây ra cho các ngôi sao, ca sĩ Hàn Quốc. Các cơ quan Văn hóa Hàn Quốc hơn lúc nào hết cần có những biện pháp hợp lý để ngăn chặn những hội chứng “tự sát” đang ngày càng gia tăng trong nền điện ảnh nước này.

Theo24h