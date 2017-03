Một diễn viên Nhật bị bắt vì cưỡng hiếp trẻ em

Trang Narinari Nhật Bản đưa tin, Shinotani Hijiri, 23 tuổi, bị cảnh sát Nhật bắt giữ ngày 10/9 vì hành vi cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, xảy ra một tháng trước đó.

Trước cơ quan pháp luật, tài tử trẻ tuổi đã nhận tội. Theo đó, vào khoảng 12h đêm 9/8, Hijiri gặp một cô bé khi cô đang trên đường về nhà. Tài tử trẻ đã khống chế nạn nhân đến một tòa nhà gần đó để thực hiện hành vi tình dục. Cô bé không chỉ bị cưỡng hiếp mà còn bị thương ở tay. Các vết thương này mất khoảng một tuần mới lành hẳn. Hijiri cho biết lúc phạm tội, anh vừa uống rượu nên không hoàn toàn kiểm soát được bản thân.

Nam diễn viên Shinotani Hijiri. Ảnh: Ifeng.

Cảnh sát không mấy khó khăn trong việc tìm ra kẻ hãm hiếp bé gái, bởi giở trò đồi bại xong, Hijiri để lại tên và số điện thoại cho cô bé kèm lời nhắn: “Sau này chúng ta tiếp tục qua lại với nhau nhé”.

Hijiri vốn là nghệ sĩ thuộc công ty GPR. Ngay trong ngày nam diễn viên bị bắt, GPR đã tuyên bố sa thải Shinotani Hijiri. Văn bản có đoạn: “Diễn viên Shinotani Hijiri bị bắt ngày 10/9. Anh ta đã nhận tội trước pháp luật. Nam diễn viên đã có hành vi trái với đạo đức xã hội, điều này là không thể tha thứ. Vì vậy, chúng tôi chấm dứt hợp đồng quản lý với Shinotani Hijiri”.

Trang Narinari cũng cho biết, năm 2008, Shinotani Hijiri từng bị công ty quản lý cũ sa thải vì lý do “nhiều lần vi phạm quy định”, từ đó, anh tạm rời xa làng giải trí. Tài tử trẻ tuổi trở lại showbiz và gia nhập GPR từ năm 2010. Anh từng tham gia vở nhạc kịch The Prince of Tennis chiếu trên truyền hình Nhật. Trong công ty GPR, Hijiri hoạt động trong nhóm Naked Boyz, quy tụ các tài tử đẹp trai.

Theo Hải Lan (VNE)