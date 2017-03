Một Hội An thu nhỏ ở Sài Gòn

Trong không gian nhỏ bé của khu sân khấu ngoài trời, lần đầu tiên ban tổ chức đã phục dựng mô hình kiến trúc Hội An xưa. Dọc đường đi là những hình ảnh quen thuộc của khu phố cổ: tam quan đình chùa, cổng nhà cổ, những mái ngói rêu phong và không thể thiếu đèn lồng Hội An lung linh nhiều màu sắc treo dọc đường đi...

Khu văn hóa ẩm thực thu hút nhiều du khách ghé chân thưởng thức các món ăn đặc trưng của phố cổ: mì Quảng, hến trộn xúc bánh tráng, cao lầu, bánh đập mắm nêm...

Cả không gian của ngày hội rộn ràng với tiếng hát dân ca, hò khoan đối đáp và tiếng hô bài chòi từ khu trò chơi dân gian vọng lại. “Cảm giác như đang ăn tết ở quê mình. Mặc dù mới về quê ăn tết xong nhưng trong không gian gợi nhớ đến quê hương như thế này, tôi chợt thấy nhớ cái tết quê nhà da diết” - ông Nguyễn Văn Ngọc (quận 3, TP.HCM) chia sẻ.

Một góc của Ngày Hội An tại TP.HCM. Ảnh: TRÀ GIANG

Bà Lê Thị Mai (quận 1, TP.HCM) vừa mua một lồng đèn mới chế tác xong vừa bày tỏ: “Tuy không gian Ngày Hội An nhỏ bé nhưng rất có “chất” phố Hội nhờ những dãy lồng đèn, gánh cao lầu, bánh đập và tiếng hô bài chòi đặc trưng. Đã lâu không về thăm quê, nay giữa Sài Gòn gặp lại đồng hương mình, nghe giọng nói quê mình giữa khung cảnh đậm chất Hội An, hỏi sao tôi không xúc động”.

Sự kiện cũng dành không gian trưng bày ảnh nghệ thuật phố cổ, trình diễn nghề truyền thống: chuốt gốm, làm đèn lồng, làm bánh bao, bánh vạc…

Ngày Hội An tại TP.HCM kéo dài đến hết ngày 11-2. Trong ngày 11-2 sẽ có các hoạt động: giao lưu với bà con đồng hương Hội An; dạy viết thư pháp, chuốt gốm; văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian; biểu diễn nghệ thuật Tình quê…

Trước đó, UBND TP Hội An đã từng tổ chức thành công Ngày Hội An tại TP.HCM vàNgày Hội An tại Hà Nội.

TRÀ GIANG