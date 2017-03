Một người Việt được đề cử giải BAFTA

Theo đó, nghệ sĩ người Việt Nguyễn Thị Thanh Tú được đề cử trong hạng mục hóa trang xuất sắc nhất. Có hơn 20 năm làm việc trong ngành hóa trang cho các diễn viên điện ảnh, chủ yếu là tại Pháp, Nguyễn Thị Thanh Tú được đề cử cùng với đồng nghiệp Jane Milon cho những đóng góp của họ trong bộ phim Coco before Chanel.

Audrey Tautou trong Coco before Chanel - Ảnh: wordpress.com

Bộ phim của đạo diễn Anne Fontaine tái hiện cuộc đời của Coco Chanel, huyền thoại trong ngành thời trang và mỹ phẩm Pháp, do nữ diễn viên khả ái Audrey Tautou thủ diễn. Nhiệm vụ của những người làm hóa trang là biến Tautou, từng thủ vai Sophie Neveu trong The Da Vinci Code, thành một phụ nữ Pháp của những năm đầu thế kỷ. Hóa trang của nhân vật, do đó, đóng vai trò quyết định trong sự thành công của bộ phim.

Hồ sơ của Nguyễn Thị Thanh Tú trên trang thông tin điện ảnh Anh bfi.org.uk cho thấy cô đã đóng vai trò hóa trang chính trong hơn 20 bộ phim kể từ năm 1992, hầu hết là các phim Pháp. Coco before Chanel sẽ cạnh tranh với các phim An Education, The Imaginarium of Doctor Parnassus, Nine và The Young Victoria trong đề cử cho phim có hóa trang xuất sắc nhất. BAFTA được coi là giải Oscar của Anh. Những phim nhận được nhiều đề cử nhất năm nay là Avatar, The Hurt Locker và An Education, mỗi phim được tám đề cử.

