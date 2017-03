Một nhà soạn nhạc từng đoạt Oscar bị tố cáo cưỡng dâm

Joseph Brooks, người đoạt giải Oscar cho bản ballad "You Light Up My Life" năm 1977 bị cáo buộc đã ép phụ nữ quan hệ tình dục bằng thủ đoạn “nhử” họ này đến thử giọng và rồi sau đó giở trò đồi bại.

Cảnh sát cho biết cáo buộc này được ít nhất 4 phụ nữ đưa ra. Ít nhất bốn phụ nữ khẳng định mình bị hại vào tháng 3 và tháng 5/2008, người phát ngôn của cảnh sát địa phương, John Sweeney cho biết. Một phụ nữ đã kể lại cho nhà chức trách này rằng cô ta có quan hệ “xác thịt” với nhà soạn nhạc năm nay 70 tuổi sau khi uống một chút rượu với ông ấy, John cho biết thêm. Một phụ nữ khác tại bang Seattle thì khai rằng sau khi trả lời mẩu quảng cáo của Brooks và cô ta tới New York, Brooks yêu cầu cô ta phải "quan hệ" với ông ấy. Sweeney nói thêm rằng có nhiều phụ nữ quan hệ với Brooks sau khi sử dụng ma tuý. Tuy nhiên, khi gọi điện đến nhà thì quản gia của Brooks là Jeff Hoffman nói rằng ông ấy đi vắng. Brooks không chỉ là nhà soạn nhạc nổi tiếng mà còn đạo diễn một vở hài kịch cũng có tên "You Light Up My Life. Theo Nguyễn Minh (Pop Eater/Đất Việt)