Một nốt nhạc có thể đi được bao xa?

Tôi đã nghĩ lẩn thẩn như thế khi thả mình trong một góc yên tĩnh của Hà Nội, nhìn nắng thu ấm áp chiếu vàng khung cửa sổ đang lung lay cánh những bông cúc hoạ mi cuối mùa, và lắng nghe giai điệu trong trẻo của bài hát Unchained Melody từ chiếc hộp nhạc Reuge có xuất xứ từ vùng Sainte - Croix Thuỵ Sỹ.

Lúc này ở bên đó tuyết đã phủ trắng những mái nhà. Khi những nốt nhạc tôi nghe hôm nay được hoài thai ở đó, trong chiếc xưởng nhỏ cả trăm năm tuổi, trên những chiếc bàn cũ kỹ bóng màu thời gian, chẳng biết những người nghệ nhân làm ra nó có nghĩ như tôi không?



Sainte- Croix,Thụy Sĩ, nơi Reuge ” hoài thai” những hộp nhạc cơ khí có tuổi đời lên tới trăm năm

Trên thế giới, Reuge là duy nhất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hiện cả thế giới chỉ có mỗi Reuge nắm được bí quyết sản xuất hộp nhạc cao cấp. Và mỗi hộp nhạc của Reuge, đều được chế tác với rất nhiều công đoạn thủ công, nên nó mang đậm dấu ấn cá nhân - thứ làm cho nó trở nên xa xỉ một cách tối thượng. Trong suốt lịch sử của mình, danh tiếng của Reuge được đảm bảo bằng sự lựa chọn của chính các hoàng gia, và sau này là chính trị gia, thương nhân, văn nghệ sỹ nổi tiếng thế giới.

Ngài Kurt Kuppert(Giám đốc điều hành của Reuge) và công chúa Nhật Bản Takamado tươi cười bên cạnh một hộp nhạc singing bird

Theo chân phi hành gia Claude Nicolier lên vũ trụ, ngoài Reuge, có lẽ chưa có hộp nhạc nào vượt qua một hành trình xa đến thế. Không dừng lại ở việc duy trì truyền thống và đẳng cấp, Reuge còn pha trộn chúng một cách tuyệt vời với những công nghệ hiện đại nhất. Với mỗi hộp nhạc của mình, Reugue lại mở ra một miền đất mới của sáng tạo. Nó đưa âm nhạc - vốn là những thanh âm vô hình - vào những hình khối có thể chạm đến theo những cách đầy cảm hứng.

Bạn sẽ gặp một bản Polonaise của Chopin trong hình dạng một cánh buồm thuỷ tinh, bản Cây sáo thần của Mozart dưới hình dáng của những bông lúa mì. Bạn sẽ thấy Vũ khúc Hungary số 5 trong một hộp nhạc mang hình la bàn cổ. Tất cả đều nhỏ nhắn, tinh xảo, và vô cùng sáng tạo.



Cánh buồm thủy tinh, nơi cất lên giai điệu Polonaise của Chopin Cánh buồm thủy tinh, nơi cất lên giai điệu Polonaise của Chopin

Không chỉ tạo hình cho âm nhạc, Reuge còn mang đến những sắc thái mới cho nó. Ví dụ như các bản nhạc rock kinh điển, qua phần chuyển soạn của Reuge, bỗng trở nên vô cùng mới mẻ và ấn tượng. Smoke on the water của Deep Purple hay The Wall của Pink Floyd được tái tạo không chỉ trong dáng vẻ của một chiếc máy bay được làm từ hợp kim nhôm và gỗ óc chó sơn đen mà còn trong cả những âm thanh trong vắt của piano. Dường như với Reuge, chẳng gì là không thể.

Càng có tuổi, các mẫu thiết kế của Reuge càng trở nên trẻ trung, hiện đại. Với khả năng thiết kế siêu phàm, Reuge có thể giấu những nốt nhạc khó nhất, tinh tế nhất, trong trẻo nhất, vào trong những hình dáng độc đáo nhất. Reuge hợp tác với mọi nghệ sỹ thuộc mọi trường phái. Reuge bắt tay với mọi thương hiệu cùng đẳng cấp: MB&F, Lancôme, Và Reuge cũng sẵn lòng bắt tay với mọi ý tưởng mới.





Với nước hoa La vie est belle, phiên bản đặc biệt, Reuge và Baccarat đã biến ý tưởng của Lancôme thành hiện thực.

Mới đây, Reuge đã thực hiện một yêu cầu từ Việt Nam để đưa bản nhạc Tiến Quân Ca vào trong danh sách các hộp nhạc sáng tạo của mình. Để xứng với tuyệt phẩm này, Reuge đã làm một chiếc hộp từ gỗ óc chó quý hiếm, phủ sơn mài, trên có hình trống đồng Đông Sơn. Bài hát thiêng liêng của Viêt Nam, lịch sử văn hiến của Việt Nam được Reuge nâng niu, tôn vinh trong từng chi tiết.



Niềm tự hào mang tên dân tộc được gửi gắm bên trong hộp nhạc Reuge Việt Nam Collection

Reuge không đơn thuần là những hộp nhạc cơ khí xa xỉ và độc nhất. Nó còn là niềm hứng khởi cho những giá trị vĩnh cửu, là tình yêu sáng tạo và niềm tự hào đối với bất kỳ ai có nó. Đó mới thật sự là điều kỳ diệu nhất.

