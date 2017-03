Một sao Hollywood chết bí ẩn

Theo AFP, nam diễn viên Johnny Lewis, người yêu cũ của ca sĩ Katy Perry, nổi tiếng với vai diễn trong phim Sons of Anarchy, có thể đã nhảy lầu tự tử hoặc bị ai đó xô từ nóc nhà xuống đất dẫn đến tử vong.



Cảnh sát cũng nghi ngờ chính anh này trước đó đã tấn công bà Catherine Davis ngay tại nhà riêng của bà ở Los Feliz, Los Angeles, Mỹ (kinh đô điện ảnh Mỹ Hollywood).



Theo AFP, hàng xóm nghe thấy tiếng la thét vào rạng sáng 26.9 và báo cảnh sát.



Cảnh sát đến hiện trường, phát hiện bà Davis chết trong nhà, và thi thể của Lewis nằm trên lề đường trước nhà bà Davis.



Phát ngôn viên Sở cảnh sát Los Angeles Andy Smith cho biết: “Đã xảy ra một vụ ẩu đả trong nhà và chúng tôi nghi ngờ ai đó đã xô Lewis khỏi nóc nhà”.



Nam diễn viên Johnny Lewis - Ảnh: AFP



Tuy nhiên, theo AFP, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy chứng cứ cho biết Lewis tự tử hay ai đó đã xô anh rơi từ mái nhà xuống đất. Được biết, Lewis thuê một căn phòng trong nhà bà Davis.



Lewis xuất hiện trong hàng loạt các phim truyền hình dài tập ăn khách của Mỹ như Drake and Josh, CSI: Crime Scene Investigation…



Bộ phim gần nhất mà anh tham gia là 186 Dollars to Get Out, dự kiến công chiếu cuối năm nay.