Một thí sinh cuộc thi hoa hậu đột ngột xin dừng thi

Đó là thí sinh Abby Thien My Tang. Sau vòng bán kết thế giới diễn ra tại Quy Nhơn thí sinh này đã đưa ra tuyên bố nói trên. Được biết, nguyên nhân khiến cho thí sinh ngoại quốc này từ bỏ con đường đến với danh hiệu cao quý này là vì lý do sức khỏe.



Trước đó, tại vòng bán kết thế giới Abby Thien My Tang đã có một số biểu hiện cho thấy không đảm bảo sức khỏe để đi đến chặng đường cuối cùng của cuộc thi.



Các thí sinh Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu trong trang phục dạ hội.

Như vậy, hiện tại chỉ còn 39 thí sinh bước vào đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối mai (7-8) tại FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa). Tối nay, các thí sinh đã có buổi tổng duyệt tại đây.



Ngoài phần trình diễn của các thí sinh, chương trình còn có sự tham gia của một số khách mời như: Ca sĩ Hiền Thục, Ái Phương, ca nương Huyền Anh. Đặc biệt, tiết mục Ionah Show với sự dàn dựng của biên đạo múa Trần Ly Ly.

Cũng trong đêm chung kết, giọng ca đang ngồi ghế huấn luyện viên chương trình The Voice Kids 2016 - Noo Phước Thịnh sẽ khuấy đảo không khí cuộc thi bằng hai ca khúc Wanna be in Love (Hoàng Nhật Huy) và Wanna be a star (sáng tác Nguyễn Hải Phong).