MTV phải xin lỗi vì đụng chạm đến người đồng tính

Tổ chức GLAAD (the Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) đã công khai chỉ trích cảnh quay trong "Jersey Shore," khi anh chàng Mike "The Situation" Sorrentino tán tỉnh một người bảo trợ của câu lạc bộ đêm. Bạn của Mike đã mô tả người đó là một gã chuyển giới.



GLAAD đã phản ứng rằng nội dung đó như là một trong những cảnh quay nhắm tới người chuyển giới được phát đầy rẫy trên truyền hình trong những năm gần đây. Và tổ chức này cũng cho biết, MTV đồng ý gỡ bỏ cảnh đó khi phát lại chương trình.



MTV lên tiếng về sự cố này: “Chúng tôi hiểu được sự lo ngại của GLAAD về cảnh quay đó trong chương trình 'Jersey Shore.' Thực sự thì nó hoàn toàn là không cố ý. Song khi xem xét lại thì chúng tôi thấy rằng điều đó có thể xúc phạm tới một số đối tượng khán giả. Chúng tôi thành thật xin lỗi”./.







Theo Văn Hưng (Vietnam+)