Mua hàng qua mạng bị "quả lừa"

Hoạt động giao dịch, mua bán hàng hóa qua các phương tiện điện tử, mạng Internet của người dân hiện đã trở nên khá phổ biến, song bên cạnh mặt tích cực do loại hình này mang lại, kẻ xấu vẫn có thể lợi dụng bằng các thủ đoạn tinh vi để lừa đảo nếu người dân mất cảnh giác.

Sau hàng loạt vụ việc người dân bị một người đàn bà tên Võ Thanh Tâm lừa đảo, đến trường hợp ông Đỗ Sơn Bách Khoa, ngụ tại quận 7, TP HCM bị Tâm sử dụng mạng Internet để lừa bán điện thoại lấy 8 triệu đồng xảy ra đầu tháng 3 đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với những người thường mua bán, giao dịch qua mạng một điều: trước khi thực hiện giao dịch, mua bán, cần phải biết rõ đối tác là ai.

Mặt khác, đây cũng thêm một lần cảnh báo về tình trạng dùng sim số điện thoại dạng khuyến mãi được bán tràn lan, người mua không cần xuất trình chứng minh nhân dân.

Theo đơn tố cáo của ông Đỗ Sơn Bách Khoa, do có nhu cầu mua điện thoại di động để sử dụng, ông Khoa đã đăng tin rao vặt trên website muaban.net, với nội dung cần mua điện thoại E71 hoặc N96 mới hoặc đã qua sử dụng. Ngay sau khi thông tin mua hàng của ông Khoa được đăng lên, chiều 4/3, một người phụ nữ gọi điện thoại tới xưng tên Võ Thanh Tâm, là kế toán của Bộ Quốc phòng ở tỉnh Ninh Thuận (?!).

Sau đó Tâm "múa" với ông Khoa rằng: "Được tặng một chiếc điện thoại N96, nhưng do quan hệ với sếp nên không tiện rao bán, nay thấy ông Khoa có nhu cầu nên mới nhượng lại với giá rẻ". Do phù hợp với yêu cầu, ông Khoa đã hỏi giá.

Nhận thấy "cá đã cắn câu", Tâm hỏi ngược lại ông Khoa là mua được giá bao nhiêu, khi ông Khoa trả giá 4 triệu, Tâm đồng ý ngay và hối thúc ông Khoa đi chuyển tiền vào tài khoản của chị ta. Do làm công việc kinh doanh tại một công ty máy tính, đã từng mua bán nhiều lần qua mạng một cách suôn sẻ nên không chút mảy may nghi ngờ, ông Khoa đã đem 4 triệu đồng chuyển từ Ngân hàng ACB vào tài khoản số 711A90413784 Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) cho Tâm.

Tiền được chuyển rồi, nhưng Tâm liên tục dùng các số điện thoại 0984485565 và 0916689119 hối thúc ông Khoa chuyển tiền với lý do chưa nhận được. Do quá bận rộn và Tâm vẫn khẳng định chưa nhận được tiền nên không chuyển hàng, ông Khoa tiếp tục cho kế toán công ty mang 4 triệu đồng ra Ngân hàng Vietinbank để nộp vào tài khoản cho Tâm.

Để khách hàng yên tâm chuyển tiền lần 2, Tâm hứa ngon ngọt sẽ gửi điện thoại vào và sẽ chuyển trả lại 4 triệu đồng mà ông Khoa đã gửi trước đó ngay khi nhận được.

Tới ngày 9/3, sau khi đi công tác về, thấy cả hàng và tiền đều chưa chuyển về, ông Khoa nhiều lần gọi điện thoại nhưng Tâm không nhấc máy. Tá hỏa, ông Khoa lên Internet tìm kiếm Tâm thì phát hiện đã có một số người bị lừa giống mình.

Theo địa chỉ các trang web mà ông Khoa cung cấp, chúng tôi vào mạng kiểm tra, một độc giả có bạn bị Tâm lừa kiểu tương tự: chào mời mua hàng trị giá hơn 2 triệu đồng, tiền chuyển rồi nhưng hàng không thấy, gọi vào điện thoại di động của Tâm thì tò te tí. Quá bức xúc, độc giả này đã đưa tin cảnh báo trên mạng ngày 29/10/2008 về Tâm: Võ Thanh Tâm, CMND số 325609955, cấp ngày 12/5/2006 tại Công an tỉnh Ninh Thuận...

Tương tự, một độc giả khác ở Hà Nội cũng đăng tin thông báo suýt bị Tâm lừa với thủ đoạn y chang: bị Tâm gạ bán chiếc điện thoại W508I với giá 2 triệu. Sau khi cho số tài khoản, Tâm liên tục điện thoại giục khách hàng này chuyển tiền. Sinh nghi, anh này không chuyển tiền và lên mạng tìm tên tuổi Võ Thanh Tâm mới ngã ngửa khi tra ra tên tuổi của Tâm đã được một độc giả khác cảnh báo trên trang web: ssc.vn.

Điều đáng nói, tên tuổi, địa chỉ và số tài khoản tại Vietinbank của Tâm mà vị độc giả này đưa lên cảnh báo trên mạng cũng trùng khớp với xác minh của Công an Ninh Thuận và số tài khoản đã lừa lấy tiền của ông Khoa: Võ Thanh Tâm, ấp 1, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Thậm chí vị độc giả này còn tự điều tra và cho biết Tâm nguyên là một đại lý sim, thẻ điện thoại ở Đồng Tháp và ở Ninh Thuận thường lên các trang rao vặt tìm người có nhu cầu rồi tự nhận là bác sỹ, giáo viên, cán bộ… để lừa khách hàng với thủ đoạn tương tự.

Như vậy, đến thời điểm này ngoài ông Khoa, ít nhất đã có nhiều người khác bị Tâm lừa với cùng một kiểu trên. Sau khi xác minh số tài khoản Tâm đăng ký tại Vietinbank có địa chỉ ở Đồng Tháp và địa chỉ Tâm dùng lừa nhiều người là Khu tập thể công nhân viên khối Đảng ủy, khu C, lầu 2 xã Hàm Thắng, huyện Bác Ái, Ninh Thuận là không có thực, Công an tỉnh Ninh Thuận đã chuyển đơn tố cáo của ông Khoa tới Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý, giải quyết.

Ngoài những trường hợp nêu trên, còn những ai là nạn nhân của Tâm hoặc biết thông tin gì về Võ Thanh Tâm hãy nhanh chóng tố giác với cơ quan Công an để vạch mặt người đàn bà lừa đảo này.