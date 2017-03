Mùa lịch block 2008: Đại gia chịu lỗ chờ thời

Phí phát hành đội trời

Làm phép tính sơ đã thấy, chi phí sản xuất lịch chiếm 45-50% giá phát hành, nếu trừ chiết khấu cho các đại lý thì người làm lịch khó lắm mới có thể lãi 3% - đây được coi là con số lý tưởng. Một trong những nhà làm lịch đầu tiên tách nhóm - Nhà xuất bản ĐH Quốc gia TPHCM đã phải chấp nhận rời khỏi cuộc chơi, chỉ liên kết với đối tác in lịch với số lượng nhỏ. Năm ngoái, NXB này tồn kho trên 100.000 cuốn. Tương tự, Tổng Cty Phát hành sách VN cũng từng bị dội hàng 245.000 cuốn, tương đương 3 tỉ đồng vốn. Theo chân NXB ĐHQG còn khoảng 20 nhà khác.

"Đại gia" như NXB Giáo dục, vốn có mạng lưới chân rết (các công ty sách và thiết bị trường học) "buộc" mua lịch block kèm theo sách giáo khoa, thì cũng từng chịu cảnh nhìn lịch tồn kho. Tương tự, NXB Tổng hợp TPHCM cũng trong tình trạng tốn kém cả tỉ đồng. Thế nên đầu năm nay, nhiều NXB chỉ ngồi yên, bán giấy phép với giá từ 50-70 triệu đồng cho đối tác làm gì thì làm. Năm 2008 có nhiều khổ lịch, mẫu mã đa dạng hơn, do nhiều nhà thiết kế được tham gia làm lịch ngay từ đầu.

Giá người mua sỉ thực tế phải trả cũng giảm 50-60% so với trước đây (chỉ được chiết khấu 15-17% đối với lịch trung giấy pơluya, nay từ 50-52% và có khi 55% trên giá bìa). Trong khi đầu vào nhiều biến động (lương nhân công tăng, giá điện, giấy tăng...), thì giá bán lẻ không đổi. Cũng có khi người mua lẻ được giảm 10-20%. Xuất hiện xu hướng các công ty mua lịch tặng cho khách hàng của mình, trên đó được in logo, giới thiệu sản phẩm và người tự bỏ tiền ra mua lịch ít đi.

Tuy nhiên, trước tình hình tăng chiết khấu cao ngất, một số công ty, NXB lớn đã họp, thống nhất về giá cả, phí phát hành, song cuộc họp chỉ mang tính kêu gọi, không có cơ sở kiểm tra ai không thực hiện. Một người trong nghề lâu năm cho biết, 1 block đại 37.000-40.000 đồng trở xuống, bán với giá chiết khấu 45% thì người sản xuất chỉ lãi 3-4%.

Nếu chiết khấu lên 50-52% thì coi như hoà vốn, còn 55% thì coi như lỗ. Vì là ngành thời vụ, nhiều rủi ro, lo bị lỗ nhưng lại in số lượng lớn, nên người ta phải bán tống bán tháo để thu hồi vốn.

In lậu không có cửa

Tuy tình hình căng thẳng đối với các đại gia, nhưng lại giải quyết được nạn in lịch lậu, vì khối lượng nối bản không bị khống chế, có in đi nữa thì cũng tự lo phát hành, lại bị "róc xương" bởi các đại lý nên chả mấy ai dại. Mới qua 2 năm tự do hoá việc in lịch block, nên thị trường bị xáo trộn và chưa phân khúc rõ ràng là chuyện thường. Nhưng xu thế chung, chỉ còn vài NXB, nhà đầu tư mạnh ngồi lại với nhau để thống nhất về số lượng in.

Vì nếu cung không xác định, thì nhà đầu tư khó phân thắng, bại. Lâu nay, đa số đại gia đều bị lỗ, nhưng giấu nhẹm việc này, vẫn đeo bám thị trường, chờ ngày sáng sủa hơn. Những ai có lãi chút ít thì phải nói vống lên, để năm sau có đối tác làm ăn, nếu không theo được thì có cơ bị loại vĩnh viễn khỏi ván bài lịch block.