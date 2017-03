Mục sở thị vẽ tranh trên cơ thể người mẫu ở Hà Nội

“Cuộc sống” mở ra một không gian nghệ thuật kết hợp giữa hội hoạ, sắp đặt, video art, body painting, trình diễn và âm nhạc đương đại. Đây cũng là lần đầu tiên, một cuộc trình diễn body painting được tổ chức tại Hà Nội. Vì vậy mà nhiều người đến xem, vì vậy mà nhiều người tò mò.

Phương Vũ Mạnh thể hiện tác phẩm của mình.

Và tác phẩm sau khi được phủ màu và vẽ lên

Bao phủ không gian của L'espace là những bức tranh khổ lớn từ trần xuống sàn, diễn tả cuộc sống và thiên nhiên trong sự hỗn độn, kết hợp với những hình vẽ ở trên các cột nhà tạo ra hiệu ứng cho không gian chung của tổng thể tác phẩm. Phía trung tâm của sân khấu, nơi Phương Vũ Mạnh trình diễn là một video art chiếu từ trần nhà xuống sàn. Những hình ảnh mà Phương Vũ Mạnh đưa đến, là mây bay, sóng biển, cánh chim không chỗ đậu, mải miết bay. Hình ảnh nhạt nhòa. Cả tranh và video art trong cuộc trình diễn này của nghệ sỹ dường như không đem lại hiệu quả như mong muốn. Người xem tập trung, kiên nhẫn đợi chờ xem Phương Vũ Mạnh làm gì với các người mẫu của mình.Phương Vũ Mạnh đã có một tiếng cho nghệ thuật “vẽ trên cơ thể người” với 3 diễn viên nữ thay vì 5 diễn viên như đã thông báo trước đó. Đầu tiên, anh phủ màu trên “tấm toan da người”, mỗi cô gái là một màu, xanh nước biển, đỏ và xanh nõn chuối. Rồi sau đó, vẽ những hình ảnh và thông điệp về cuộc sống lên cơ thể họ. Những hình dây leo, mực vẩy tung lên chân, hình bàn tay và có cả những hình họa như ký tự cổ. Tất cả không khiến người xem hình dung được ý tưởng của tác giả muốn truyền đạt điều gì trừ sự lạ.

Sau một tiếng vẽ trên da người, các cô gái đã có một màn múa may, bộc lộ thứ cảm giác uất ức, sự vươn lên và yếu ớt, rồi mạnh mẽ. Các cô tiến lại cỗ quan tài thủy tinh đặt chính giữa khu vực dành cho nghệ thuật sắp đặt. Theo tác giả thì cỗ quan tài này tượng trưng cho cái chết, bên trong chứa đựng những hình ảnh của thiên nhiên, con người trong cuộc sống thường nhật. Tất cả đang bị tổn thương, huỷ hoại do chính sự phát triển của lối sống hiện đại, được kết nối bằng những đường ống tiếp máu, thiết bị y tế… Nhiều người tiếc rằng giá như Phương Vũ Mạnh sử dụng người thật đặt trong chiếc quan tài thay vì manơcanh có lẽ hiệu quả sẽ đạt hơn nhiều. Các cô gái vuốt ve chiếc quan tài rồi trở lại vị trí ban đầu. Cuộc trình diễn kết thúc sau một tiếng rưỡi.



Xuyên suốt phần trình diễn là âm nhạc đương đại do nhạc sĩ Vũ Nhật Tân, ca sỹ Linh Dung và Đào Anh Khánh thể hiện. Trên nền nhạc điện tử, một lần nữa, người ta thấy Đào Anh Khánh điên hết mình. Anh ngồi trên chiếc ghế xoay, nhấp nhẳng hú hét, múa và xoay chiếc ghế. Thỉnh thoảng Đào Anh Khánh hét lên “Sợ quá! Ôi đẹp quá”. Nhạc sỹ Vũ Nhật Tân có vẻ rất ủng hộ sự điên của Đào Anh Khánh nên thỉnh thoảng anh lại ra hiệu cho bạn diễn của mình, chắc là điên nữa đi. Linh Dung thì phả vào nền nhạc điện tử tiếng thở, những tiếng không có nghĩa, chỉ như âm thanh. Phần âm nhạc đôi khi khiến người xem trình diễn chuyển hướng quan tâm về Đào Anh Khánh. Và họ mỉm cười, rồi cười lớn. Lý do cười, chắc chỉ họ mới biết.

Nghệ thuật đương đại đang có những bước đi mạnh mẽ hơn ở Việt Nam, từ cuộc trình diễn này và các cuộc trình diễn trước đây, người ta có quyền từ hào về một hướng phát triển mới của nghệ thuật. Một số khác củng cố niềm tin, các nghệ sỹ dường như bế tắc trong sáng tạo!



Một số hình ảnh của cuộc biểu diễn dưới góc máy nghệ thuật:

Cô gái có màu đỏ.

Tác phẩm dở dang

Và khuôn mặt các người đẹp sau khi được vẽ.

Các người đẹp biểu diễn sau khi Phương Vũ Mạnh vẽ xong.



