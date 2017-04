Mục tiêu “5 không” tại Lễ hội Đền Hùng

Ghi nhận từ 8 giờ sáng nay (5-4) đến 13 giờ cùng ngày. Lượng du khách thập phương đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông.



Theo ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu di tích Lịch sử Đền Hùng - Phó Trưởng ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2017 cho biết: sau 4 ngày khai mạc Lễ hội Đền Hùng, từ 1-4/4 (tức mùng 5-8/3 âm lịch) đã có hơn 3 triệu lượt du khách về dâng hương, tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng.



Đặc biệt, theo thống kê, số lượng du khách về dâng hương trong 2 ngày đầu khai hội là hơn 2 triệu du khách.



Còn theo Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, năm nay công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Lễ hội Đền Hùng 2017 có một vài điểm mới hơn so với các năm trước.



Được biết, để phục vụ lễ hội năm nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 1.000 chiến sĩ công an phối hợp cùng 100 đoàn thanh niên của Tỉnh đoàn Phú Thọ...







Và 50 cán bộ thuộc chỉ huy quân sự của tỉnh phân luồng, hướng dẫn người dân từ xa nhằm tránh ùn tắc giao thông trong những ngày này.





Ngoài ra, Ban tổ chức quyết tâm phấn đấu cao nhất để đạt mục tiêu “5 không”: Không có người ăn xin, ăn mày; không ùn tắc giao thông;không chèo kéo khách và xảy ra tình trạng giá cả dịch vụ mang tính “chặt chém”; không có những hành vi phản cảm trong lễ hội; không để mất vệ sinh môi trường ở khu vực lễ hội.... Năm nay tỉnh Phú Thọ còn tăng cường thêm 20 camera an ninh (nâng tổng số lên hơn 50 chiếc) lắp đặt khắp Khu di tích...Nhằm hỗ trợ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Lễ giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2017.