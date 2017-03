Mượn chuyện xưa, răn chuyện nay

Hướng đi mới Nằm trong chùm phim chuyển thể từ tác phẩm văn học của Hồ Biểu Chánh, sau Tình án, Tân Phong nữ sĩ, hãng TFS vẫn còn một phim nữa đã hoàn thành nhưng chưa có lịch phát sóng: Tại tôi, dài 20 tập. Ngoài ra, vào tháng 8 tới, hãng này cũng bấm máy bộ phim Khóc thầm (20 tập) chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cả bốn phim trên đều do đạo diễn Võ Việt Hùng thực hiện. Mới đây, TFS cũng vừa triển khai 30 tập phim: Lều chõng, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Ngô Tất Tố, do Nguyễn Thanh Vân làm đạo diễn. Ngoài các phim này, hãng vẫn còn hai dự án phim xưa khá hoành tráng là Vó ngựa trời Nam tái hiện cuộc đời của nhà trí thức, nhà quân sự, nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ và Sông Côn mùa lũ nói về người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Không chỉ hãng phim Nhà nước như TFS mà ngay nhà sản xuất tư nhân như Công ty Sao Thế giới cũng ấp ủ ý định làm phim xưa. Hiện hãng đang xem xét kịch bản Vương phi Mỵ Tân (30 tập, tác giả Kim Liên). Đây là kịch bản đoạt giải A cuộc thi sáng tác kịch bản phim do Cục Điện ảnh VN tổ chức, năm 2007, nội dung xoay quanh cuộc đời của vua Thành Thái và vương phi Mỵ Tân.