Muốn được tự mình khám phá VN

Đầy thành tích âm nhạc Ozomatli là ban nhạc đa chủng tộc, đa văn hóa đến từ Los Angeles (Mỹ) với các thành viên gồm: Asdru Sierra (trumpet, hát chính), Raul Pacheco (guitar, tres, jarana và hát), Justin Poree (bộ gõ và hát), Wil-dog Abers (guitar bass và bè), Jiro Yamaguchi (bộ gõ, bè) và Ulises Bella (saxophone, clarinet, requinto jaracho, keyboards và bè). Thành lập từ năm 1995 với khả năng thể hiện nhiều thể loại âm nhạc từ Latin, hip hop, salsa, jazz, funk, reggae và rock music, Ozomatli trở thành một ban nhạc quen thuộc với khán giả trẻ yêu nhạc trên thế giới. Đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc của Ozomatli là giải thưởng Grammy vào năm 2002 dành cho album latin rock/alternative xuất sắc nhất: Embrace the Chaos; 2 giải Grammy vào năm 2005 dành cho album latin rock/alternative xuất sắc nhất: Street signs. Ngoài ra, ban nhạc còn mang về các giải thưởng Billboard latin năm 2004 với album Coming up và hàng loạt đề cử Grammy khác. Âm nhạc của Ozomatli được sử dụng trong rất nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng và trong nhiều bộ phim, như: The X FilesBetty xấu xí, Ông bà Smith, The Guardian, Heartbreak Kid, Sex and the city...