MV 18+ gợi cảm hay gợi dục?

Gần nhất trong những ngày qua là MV Em không hối tiếc của ca sĩ Hương Giang (Hương Giang Idol) có nhiều cảnh nóng và được dán nhãn 18+.

Cục siết lại MV qua mạng

Ngay sau khi MV của ca sĩ Hương Giang được tung ra, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) đã có văn bản trong đó chỉ rõ MV Em không hối tiếc 18+ có những nội dung, hình ảnh trái với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục. Cục đã đề nghị Sở VH&TT TP.HCM kiểm tra cơ sở pháp lý của việc phổ biến, lưu hành bản ghi hình nói trên và có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định hiện hành.

Trong văn bản này, Cục cũng đề nghị “Sở VH&TT TP.HCM phối hợp nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động phổ biến lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu trên mạng viễn thông”. Điều này có nghĩa những MV phát hành qua mạng sẽ được siết lại nội dung hơn lâu nay.

Nhìn lại, thị trường MV thời gian qua không thiếu những MV được dán nhãn 18+. Trước đó, MV Oh My Chuối (Oops Banana) của Sỹ Thanh, ngoài phần vũ đạo thì ngay ca từ ca khúc đã có rất nhiều từ không sạch. MV này bị truyền thông và khán giả đánh giá là một trong những sản phẩm thảm họa của Vpop thời điểm đó.

Tiếp theo, ca sĩ Mia từng phát hành MV Xin đừng đi (Don’t Leave Me Alone) với vũ đạo trong MV này gợi dục nhiều hơn là gợi cảm. Một khán giả có tên Đạt Shin đã để lại phản hồi rằng “Thật sự đã cố đánh giá khách quan nhưng rõ ràng Mia học hỏi từ Dr. Peper và Hello Bi+ches (hai MV của ca sĩ Hàn Quốc Chaelin Lee, thường gọi là CL - PV) quá nhiều. CL là gái hư cực chất nhé, không phải kiểu gái gú lăng loàn thế này, tuy theo concept 18+ nhưng của CL đúng chất gái hư sang chảnh, còn Mia thì không thốt nên lời”. Đây là một phản hồi nhận được rất nhiều đồng tình của các khán giả khác. Rồi sau đó MV Tôi đã sai của Vissay và Kimmese cũng được quảng bá 16+, hay MV Biết nói là tại sao của Khắc Việt thật ra không nhiều cảnh giường chiếu nhưng lại được thông tin theo hướng có nhiều cảnh giường chiếu, dán mác 18+.

Ngay sau lùm xùm từ MV của Hương Giang Idol, ngày 22-8 vừa qua, ca sĩ Bùi Caroon phát hành MV Dancing King (Bước nhảy hoàn vũ) có không ít cảnh mát mẻ, trang phục của các người mẫu trong MV hở khá bạo. Trước đó, trong teaser quảng bá cho MV đã có dán nhãn 18+.





Ca sĩ Hương Giang Idol trong MV được dán mác 18+ và bị Cục Nghệ thuật biểu diễn “sờ gáy”. Ảnh: Nhân vật cung cấp

18+ đồng nghĩa với view cao

Điểm chung của các MV này hầu hết là bối cảnh mát mẻ tập thể trong các quán bar, vũ trường hoặc giường chiếu hai người. Thực tế những MV có hình ảnh như vậy không lạ ở các nước như Hàn Quốc, Âu-Mỹ… là những nơi có văn hóa chơi bar, đi nhảy và xem chuyện tình dục là chuyện như cơm bữa. Nhưng với khán giả và văn hóa Việt thì những điều này còn xa lạ. Và quan trọng hơn, chính hệ thống quản lý văn hóa chưa chấp nhận những điều này có trong MV, phim ảnh lẫn các sản phẩm giải trí khác. Thế nên sẽ rất bất công cho những ca sĩ chọn “chính đạo” để đi, bởi trong thị trường âm nhạc trực tuyến thả lỏng như hiện nay, nếu ca sĩ chọn không thực hiện những MV có hình ảnh gợi dục, phản cảm thì dễ tỉ lệ thuận với lượt xem, chia sẻ thấp. Bởi dường như những MV kể trên dẫu bị truyền thông nhắc đến theo chiều tiêu cực, thảm họa thì lượt xem, phản hồi, theo dõi… vẫn cao chất ngất. Như MV “kinh dị” nhất là Oh My Chuối có lượng dislike (không thích) trên YouTube là hơn 6,4 ngàn lượt nhưng vẫn hút hơn 5,1 triệu lượt xem.

Tránh “bị chúng chửi”

Đạo diễn Khương Vũ (người làm nên hình hài các MV sexy của Tóc Tiên) cho rằng: “Việc dán 18+ chỉ là thêm tò mò cho MV. Còn khi nghệ sĩ yêu cầu MV phải sexy, phải thu hút nhiều người coi, người làm như tôi phải định hình trong đầu rằng dù đó là sản phẩm 18+ thì khi sản phẩm đến với công chúng đó là công chúng rộng. Khán giả khi đó dù có dán 18+ vẫn không thể cấm các lứa tuổi khác nhau xem. Vì vậy phải lên ý tưởng làm sao để sự sexy đó trở thành đặc tả, ẩn dụ. Lúc đó khán giả trên 18+ có thể hiểu được những ẩn dụ đó, còn khán giả nhỏ tuổi vẫn chỉ thấy đó là những hình ảnh đẹp”.

Còn đạo diễn Danny Đỗ (người đứng sau các MV của Sơn Tùng M-TP, Trúc Nhân…) luôn tự đặt cho mình ranh giới trước. “Khi thực hiện MV cho ca sĩ, tôi sẽ lên nhiều ý tưởng cho MV cho ca sĩ lựa chọn. Và tôi thường ít khi làm gì nhạy cảm. Việc tự kiểm duyệt trước sẽ tránh những cái phản cảm, tạo scandal… khi sản phẩm ra đời. Tôi nghĩ rằng đó là một hướng làm hợp lý hơn là tạo scandal” - đạo diễn Danny Đỗ chia sẻ.

Theo đạo diễn Khương Vũ lẫn Danny Đỗ thì việc tạo dư luận, đi ngược dư luận cho một sản phẩm khi ra đời không phải là con đường lâu dài, bền vững. “Nghịch lý luôn tồn tại là sản phẩm tạo dư luận sẽ được xem nhiều nhưng tôi làm gì cũng lo cho ca sĩ của mình, phải đi sao hướng tốt cho ca sĩ để tránh bị phê phán. Nhạy cảm cũng tốt nhưng nên có giới hạn” - đạo diễn Danny Đỗ nói thêm.