Mỹ Lệ - Khương Ngọc tham gia Cặp đôi hoàn hảo 2013 - Ảnh: BTC cung cấp.

Những cặp đôi khác gồm: ca sĩ Khánh Ngọc - người mẫu Lê Trung Cương, ca sĩ Khánh Linh - MC Phan Anh, ca sĩ Thái Trinh - nhà thiết kế Thuận Việt, ca sĩ Hoàng Hải - siêu mẫu Ngọc Oanh.

Trước đó, ban tổ chức đã công bố 5 cặp thí sinh sẽ tham gia chương trình "Cặp đôi hoàn hảo" lần thứ 2 được tổ chức ở Việt Nam gồm: ca sĩ Phan Đinh Tùng - diễn viên Cát Phượng, ca sĩ Dương Triệu Vũ - diễn viên Thanh Thúy, ca sĩ Thảo Trang - diễn viên Minh Tiệp, ca sĩ Nathan Lee - NSƯT Kim Oanh, ca sĩ Quang Hào - VĐV wushu Thùy Linh.

Chương trình diễn ra lúc 21g chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ chủ nhật 20-1-2013 và kết thúc vào chủ nhật 12-5-2013, kéo dài gần 4 tháng với 10 đêm thi.

"Cặp đôi hoàn hảo" là phiên bản của chương trình Just the two of us của Đài BBC (Anh), trong đó các thí sinh là những ca sĩ chuyên nghiệp kết hợp với các ngôi sao trong các lĩnh vực điện ảnh, thể thao, người mẫu...

Theo N.XUÂN (TTO)