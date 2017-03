Mỹ Linh giới thiệu album giúp con gái

Mỹ Linh cho biết lý do Anna Trương vắng mặt do “cháu phải sang Đức để thi đầu vào cho chương trình học nhạc”. Mỹ Linh cũng chia sẻ album Một nửa yêu thương của Anna Trương nghe rất tội nghiệp. “Có những điều mà cuộc sống đầy đủ bạn sẽ không cảm nhận được nhưng với một đứa bé từ nhỏ đã bay đi bay về Đức - Việt để sống khi với mẹ, khi với ba thì sự nhạy cảm trong đứa bé đó rất cao” - Mỹ Linh nói. Cô còn cho biết thêm ca khúc Một nửa yêu thương trong chín ca khúc của album là do Anna Trương viết lời trên câu chuyện thật, cảm xúc thật của Anna với bố của mình.

Q.TRANG