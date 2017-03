Mỹ Linh hào hứng với nhạc phim

- Trong các đêm hòa nhạc Toyota xuyên Việt qua 5 thành phố lớn trên ba miền Bắc - Trung - Nam từ 9 đến 21/6, chị sẽ hát những ca khúc nào?

- Theo sự bàn bạc với anh Ngô Hoàng Quân, Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia và Nhạc trưởng Tesuji Honna, tôi sẽ trình bày ba ca khúc nhạc phim Việt Nam, gồm Chị tôi trong phim "Người Hà Nội", Những giấc mơ dài trong bộ phim cùng tên, và bài Đời gọi em biết bao lần của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong phim "Tội lỗi cuối cùng" có chị Phương Thanh đóng vai Hiền “Cá sấu”.

Trong tour diễn xuyên Việt, ngoài TP HCM và Hà Nội, chúng tôi còn đến những vùng khác, nơi mọi người chưa thực sự quan tâm đến nhạc cổ điển, vì vậy ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là sự lựa chọn hợp lý.

-Thành công với nhiều tác phẩm cổ điển trong album "Chat với Mozart", tại sao chị không thể hiện chúng trong tour hòa nhạc xuyên Việt lần này?

- Vì chương trình giới hạn trong nhạc phim, nên không thể chọn các ca khúc đó. Nhạc phim vốn là phần rất quan trọng trong các tác phẩm điện ảnh. Ở Việt Nam có thể chưa được chú trọng, nhưng ở nước ngoài, hầu hết nhạc phim do dàn nhạc cổ điển chơi. Việc các dàn nhạc giao hưởng trình diễn nhạc trong phim không phải là điều mới mẻ và khán giả luôn đón nhận nồng nhiệt. Tôi hào hứng và tự hào khi được hát ca khúc phim Việt cùng dàn nhạc giao hưởng Quốc gia.

- Nhiều nhạc phẩm trong phim nước ngoài như Titanic, The God Father, Moon River… rất hợp với chất giọng của chị, sao chị không chọn?

- Tôi không muốn cover những ca khúc nổi tiếng đã ghi dấu ấn với nhiều giọng ca hàng đầu thế giới. Không phải ngại bị so sánh, tôi muốn hát các nhạc phẩm phim Việt vì tôi là người Việt. Thêm vào đó, dàn nhạc giao hưởng không chơi những bài hát trong phim mà là chơi khúc nhạc trong phim.

Ví dụ My heart will go on trong Titanic sẽ không có trong chương trình, mà một khúc nhạc khác được lựa chọn. Tuy nhiên, chúng tôi đang bàn bạc thêm về The sound of music, một bài hát trong bộ phim âm nhạc rất nổi tiếng. Có thể tôi sẽ hát một khúc nhỏ nào đó để chương trình rộn ràng hơn.

- Gần đây ít thấy chị trình làng dự án âm nhạc mới, khi nào chị sẽ có liveshow riêng?

- Cả gia đình tôi đã chuyển về với thiên nhiên, khá xa Hà Nội, phòng thu chưa xong, việc thu âm bị gián đoạn nên chưa thể giới thiệu album. Nếu cuối năm nay tôi có chương trình biểu diễn thì cũng ở quy mô nhỏ thôi. Tình hình kinh tế đang khó khăn, không ai dám mạo hiểm bỏ nhiều tiền đầu tư chương trình lớn.

- Cùng với chuyến biểu diễn trong chương trình hòa nhạc Toyota, việc phát hành album của chị tại Nhật tiến hành tới đâu?

- Tôi là ca sĩ Việt Nam may mắn khi phát hành được ba album ở đất nước mặt trời mọc. Ở đây, có thể tôi được nhiều người biết, còn ở Nhật thì không mấy ai biết đến mình. Tôi có nhiều fan người Nhật, Hàn Quốc sinh sống ở Việt Nam… nhưng chỉ giới hạn ở cộng đồng nhỏ, chứ chưa đến mức sâu rộng tại Nhật Bản. Nếu những ca khúc ấy làm rung động được bất cứ khán giả người Nhật nào thì đó là niềm hạnh phúc của tôi. Âm nhạc nói riêng và văn hóa nói chung song hành với kinh tế. Khi kinh tế Việt Nam chưa đủ mạnh, ảnh hưởng văn hóa chưa lớn, tôi không dám kỳ vọng nhiều vào việc phát hành album tại Nhật.

Trong tương lai, tôi sẽ nỗ lực hơn trong việc quảng bá nhạc Việt ra nước ngoài nhưng chắc chưa thành công ngay, có thể phải nhờ cậy tới thế hệ đàn em, đàn cháu.