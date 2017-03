Mỹ Linh nhận lời ngồi "ghế nóng" Giọng hát Việt 2013

Ca sĩ Mỹ Linh - giám khảo cuộc thi Gương mặt thân quen vừa kết thúc, nay đã nhận lời làm HLV Giọng hát Việt. Ảnh: Gia Tiến



Theo GIA TIẾN (TTO)



Tuy nhiên, do đang lưu diễn tại nước ngoài, hiện Mỹ Linh chỉ mới nhận lời mời mà chưa ký hợp đồng với đơn vị tổ chức.Như vậy cho đến nay đã có 3 nghệ sĩ xác nhận làm huấn luyện viên trong chương trình The Voice 2013 là nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Hồng Nhung (đã ký hợp đồng) và ca sĩ Mỹ Linh.Chiếc "ghế nóng" cuối cùng của The Voice sẽ là 1 trong 4 vị HLV mùa thứ nhất, được dự kiến sẽ là Đàm Vĩnh Hưng. Theo những thông tin gần đây, cả Hồ Ngọc Hà và Thu Minh đều đã cho biết là sẽ không tiếp tục vai trò của mình tại The Voice vì quá bận rộn.Giọng hát Việt mùa thứ 2 nhận được gần 15.000 hồ sơ thí sinh đăng ký tham gia vòng sơ tuyển. Có 100 thí sinh được chọn tham gia vòng giấu mặt. Chương trình sẽ lên sóng số đầu tiên vào ngày 19-5.