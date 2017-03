Mỹ Linh xuyên Việt

Bên cạnh trích đoạn trong các bộ phim đặc sắc đoạt các giải thưởng lớn như Oscar, Quả cầu vàng được yêu thích khắp thế giới như: The Great Escape, Plein Soleil, Moon river từ nhạc phim Breakfast at Tiffany's, Titanic, Gone with the wind..., Mỹ Linh sẽ hát 3 bài hát trong phim nổi tiếng của VN: Chị tôi - Trọng Đài (phim Người Hà Nội), Đời gọi em biết bao lần - Trịnh Công Sơn (phim Tội lỗi cuối cùng), Những giấc mơ dài - Huy Tuấn (phim Những giấc mơ dài). Mỹ Linh cho biết chị cũng đang bàn bạc thêm với ông Ngô Hoàng Quân – Giám đốc dàn nhạc giao hưởng VN và nhạc trưởng Tetsuji Honna về việc hát ca khúc cuối cùng của chương trình The sound of music để phần kết chương trình rộn ràng hơn.

Chương trình hòa nhạc Toyota xuyên Việt 2009 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, dàn nhạc giao hưởng VN và Quỹ Toyota tổ chức sẽ bắt đầu vào ngày 9-6 tại Nhà hát lớn Hà Nội, tiếp sau đó là Nhà hát Hải Phòng (11-6), Nhà hát Trưng Vương - Đà Nẵng (15-6), Nhà hát Tây Đô - Cần Thơ (19-6) và kết thúc bằng đêm diễn tại Nhà hát TPHCM (21-6). Toàn bộ số tiền bán vé của chương trình hòa nhạc này sẽ được sử dụng cho chương trình học bổng Toyota hỗ trợ tài năng âm nhạc.