Mỹ nhân Cbiz kể chuyện đóng cảnh nóng

Cảnh nóng trong Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp của Từ Tịnh Lôi và Hoàng Lập Hành phải vất vả lắm mới hoàn thành được. Do bạn diễn Hoàng Lập Hành bị ngẩn người trước vẻ đẹp nóng bỏng của Từ Tịnh Lôi mà quên mất công việc của mình.

Trong Đầu danh trạng, cảnh mùi mẫn giữa cô và Lý Liên Kiệt chẳng khác nào “đang đánh vật” với nhau khiến Từ Tịnh Lôi hết sức đau đầu vì Lý Liên Kiệt đóng cảnh tình cảm “rất kém”.

Lý Liên Kiệt và Từ Tịnh Lôi trong buổi họp báo ra mắt phim Đầu danh trạng. Anh chàng bị chê diễn cảnh nóng như “đang tập võ”.

Trương Bá Chi

Khi được hỏi về cảnh nóng trong Vô cực, ngọc nữ Hong Kong vui vẻ cho biết: “Thú thực, tôi không cảm thấy xấu hổ khi đóng cảnh nóng đó vì chúng tôi đang làm việc, không có một giây phút nào để nghĩ tới những chuyện khác. Hơn nữa, Sanada rất chuyên nghiệp, anh ấy giúp bạn diễn nhập vai một cách nhanh chóng và thoải mái nhất có thể. Khi cơ thể tôi chạm vào anh ấy, chúng tôi không cảm nhận được sự khác biệt nào, đơn giản vì đó cũng chỉ là một công việc".

Thư Kỳ

Trong talkshow Have a nice day, Thư Kỳ đã tiết lộ bạn diễn mà cô thích được hôn nhất chính là tài tử Lương Triều Vỹ. Khi đó, nữ diễn viên gợi cảm xứ Đài đã được hỏi: “Cô đã được hôn Lương Triều Vỹ bao nhiêu lần?”, không cần chờ thêm một giây nào, Thư Kỳ đã trả lời ngay lập tức: “Ba”. MC tiếp tục: “Cảm giác của cô khi đó thế nào?”, Thư Kỳ mỉm cười trả lời cho biết: “Anh ấy có một đôi môi dày, mềm mại và ánh mắt rất cương nghị. Điều đó khiến tôi dễ dàng bị kéo vào cuộc vui và anh ấy hôn rất tuyệt”.

Người đàn ông thứ hai được Thư Kỳ khen ngợi chính là nam diễn viên Trương Chấn. Cặp đôi đã từng có dịp đóng chung trong Three times và đưa khán giả đến với những cung bậc tình ái riêng biệt.

Trong phim, Thư Kỳ và Trương Chấn có nhiều cảnh nóng táo bạo. Nữ diễn viên gợi cảm cho biết: “Tôi và Trương Chấn cứ mải miết hôn nhau từ phòng khách sang phòng ngủ, chúng tôi hôn nhau say đắm tới mức đạo diễn hô cắt lúc nào cũng không biết. Tới khi tôi cảm thấy chúng tôi đã hôn nhau quá lâu và dừng lại phát hiện ra đạo diễn và quay phim đã nghỉ giải lao hút thuốc”.

Thang Duy

Cảnh nóng trong Sắc, giới đã đưa tên tuổi của Thang Duy lên hàng sao nhưng cũng khiến cô gặp nhiều vận đen trong sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, mỗi lần đóng cảnh mùi mẫn với Lương Triều Vỹ cô đều có cảm giác như bản thân được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Điều đó đem lại cho cô nhiều cảm xúc khác lạ.

Thang Duy và cảnh nóng để đời trong Sắc, giới.

Châu Tú Na

Cô nàng gợi cảm Châu Tú Na đã bị một phen làm khó khi phải đóng cảnh nóng với La Trọng Khiêm trong phim Cảm giác tội lỗi. Cả hai phải diễn cảnh tình yêu mãnh liệt trên giường ngủ và Tú Na chỉ được mặc một chiếc áo ngực. Điều này khiến cô nàng bốc lửa cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ khi phải đóng cảnh nhạy cảm trước mặt đoàn làm phim.

Phạm Băng Băng

Từng đóng nhiều phim với nhiều cảnh nóng khác nhau, nhưng nữ hoa đán Phạm Băng Băng vẫn không ngừng lo lắng cho những cảnh quay giường chiếu. Khi đóng cặp với Cổ Thiên Lạc trong Ngòi nổ, cả hai đã bị “đơ” cảm xúc và phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Riêng Băng Phạm, cô cho biết bản thân bị căng thẳng và không thể nào nhập vai một cách hoàn hảo được.

Dù là diễn viên chuyên nghiệp nhưng cả Băng Phạm lẫn Cổ Thiên Lạc đều bị căng thẳng trước khi đóng cảnh nóng.

Trong Hợp đồng hôn nhân, Phạm Băng Băng và Nhậm Hiền Tề bị làm khó khi trong kịch bản không hề có phân cảnh hôn nhưng tới cuối phim, đạo diễn muốn thêm vào để tạo kịch tính. Cả Phạm Băng Băng lẫn Nhậm Hiền Tề đều bị bất ngờ và do dự khi thực hiện cảnh hôn. Trước sự cổ vũ của người hâm mộ và nhân viên đoàn phim, cặp đôi cuối cùng cũng “thở phào” vì đã thực hiện xong một cảnh quay ngoài dự kiến.

Lý Băng Băng

Để nhập cuộc với bạn diễn Thành Long trong Cách mạng Tân Hợi, Lý Băng Băng đã phải uống hết một chai vang mới đủ dũng cảm để thực hiện những cảnh âu yếm một cách hoàn hảo nhất.

Lý Băng Băng chia sẻ: “Khi đóng cảnh nóng, chúng tôi đã quên hết tất cả mọi người xung quanh. Chúng tôi nghĩ, chỉ có hai người với nhau vì thế không việc gì phải ngại ngùng cả. Chúng tôi đã phối hợp rất tốt”. Trước tác phong làm việc chuyên nghiệp của bạn diễn, Thành Long đã không ngừng ngợi khen cô.

Can Đình Đình

Cảnh nóng của “dâm phụ” Phan Kim Liên do Can Đình Đình đóng trongTân Thủy hử đã trở thành một trong những chủ đề hot nhất năm. Ban đầu cô và bạn diễn có đôi chút xấu hổ vì phải thực hiện nhiều cảnh nhạy cảm. Do quá lúng túng, cả hai đều không giữ được bình tĩnh và phải diễn đi diễn lại rất nhiều lần. Cuối cùng, cô nàng đành chọn cách làm vài cử chỉ “thật” để khơi gợi cảm xúc của bạn diễn.

Châu Tấn

Đối với Châu Tấn, việc đóng cảnh nóng trong mỗi bộ phim với cô là “công việc chuyên môn”. Chính vì thế, cô gái nhỏ nhắn này lại rất dễ dàng nhập vai một cách nhanh chóng. Cảnh tắm chung với mỹ nam Ngô Ngạn Tổ trong Dạ yến không hề khiến Châu Tấn lo lắng.

Châu Tấn tắm chung bồn với Ngô Ngạn Tổ một cách rất điềm tĩnh vì với cô nàng, đóng cảnh nóng là “công việc chuyên môn” của một diễn viên.

Trần Tử Hàm

Trần Tử Hàm một trong số ít các diễn viên bị bạn nam “chơi xấu” khi cố tình chuốc rượu cô để sàm sỡ trong khi diễn cảnh nóng. Trần Tử Hàm uất ức kể lại: “Tôi đã bị một số đồng nghiệp nam lợi dụng, họ ép tôi uống rượu vang thay vì để tôi có thể diễn tốt hơn, họ lại muốn tôi bị say và thực hiện hành vi đồi bại của mình. Khi tôi đã chếnh choáng say, anh ta đặt tôi lên ghế sofa và bắt đầu hôn tôi, chạm vào người tôi”.