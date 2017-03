Mỹ nhân màn ảnh và cách vượt qua trầm cảm

Nữ diễn viên Angelina Jolie













































Sau khi mẹ đẻ của Angelina qua đời vào năm 2007 vì bệnh ung thư, cô bắt đầu rơi vào trạng thái suy sụp. Angelina chia sẻ: “Mọi ý nghĩ trong đầu tôi khi đó đều tiêu cực. Có những buổi sáng tôi cảm thấy không thể dậy nổi. Mỗi ngày đều trôi qua nặng nề và tôi tưởng mình sắp bước vào một chuyện gì đen tối, kinh khủng”.“Rất may, khi đó tôi đã nhận được lời mời đóng phim, tôi liền đồng ý ngay lập tức bởi việc này sẽ khiến tôi phải sống tích cực hơn mỗi ngày vì có áp lực công việc thúc đẩy”.Năm 2011, Catherine đã phải nhập viện tâm thần để điều trị chứng rối loạn hành vi. Chuyện này được cho là hậu quả của chứng trầm cảm và hưng cảm (hay có thể hiểu là tâm lý vui buồn bất thường).Điều đặc biệt là Catherine, một minh tinh nổi tiếng đã không hề che giấu chuyện này và thậm chí còn xuất hiện trên báo đài để chia sẻ câu chuyện của mình: “Tôi là một người may mắn nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không bị suy sụp. Có những lúc tôi khiến bản thân và cả những người xung quanh suy sụp theo. Giống như một đám mây đen bao phủ lên cả gia đình. Bằng mọi giá, tôi phải thoát được ra khỏi tình trạng đó.”Vấn đề tâm lý bất ổn xảy đến với Catherine khi chồng cô – nam diễn viên Michael Douglas bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Cùng lúc đó họ lại vướng vào những cuộc kiện tụng pháp lý với người vợ cũ của Douglas. Lúc đó, Catherine đã quá căng thẳng.Gwyneth Paltrow là một trong những người đẹp thành đạt nhất của Hollywood, tuy vậy, trong cuộc đời, cô đã 2 lần trải qua trạng thái suy sụp. Lần thứ nhất là khi cha cô qua đời năm 2002 và lần thứ hai là khi cô sinh con năm 2006.Gwyneth Paltrow chia sẻ: “Tôi đã mong đợi sẽ có những ngày hạnh phúc sau khi sinh con, giống như lần đầu tôi sinh con gái cách đó 2 năm. Tuy vậy, tôi đã phải trải qua một trong những thời kỳ tâm trạng tệ nhất trong cuộc đời, nhạy cảm, yếu đuối, dễ tổn thương… Trong 5 tháng liền tôi đã ở trong tình trạng đó mà không biết đó chính là chứng trầm cảm sau sinh”.Khi còn là một cô bé tuổi teen, Anne Hathaway thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng, cáu bẳn và khép mình. Khi đó gia đình cô đã muốn đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng cô không đồng ý.Hathaway cố gắng vừa học vừa tham gia diễn xuất và chiến đấu với những “cơn bão lòng” của tuổi mới lớn. Khi thời kỳ nổi loạn qua đi, tâm lý của Hathaway cũng vững vàng và ổn định hơn.Hathaway nhớ lại: “Có một ngày tôi nói với mẹ: Mẹ có nhớ cô gái xấu tính đó không? Cô ta đã biến mất rồi. Con xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chịu đựng con lâu như vậy. Con đã chỉ biết quan tâm tới cảm xúc và những vấn đề của mình mà không để ý tới cảm nhận của mọi người”.Điều đáng nói là trong thời kỳ suy sụp tâm lý đó, Hathaway vẫn xoay xở tốt để có những vai diễn thành công, tạo đà cho sự nghiệp diễn xuất sau này.Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, Halle Berry suy sụp tới mức đã thử tự tử. Cô kể lại kỷ niệm kinh hoàng đó: “Tôi ngồi trong xe hơi và để xe nổ máy. Trong lúc chờ cái chết tới, hình ảnh mẹ chạy đi tìm tôi hiện lên và tôi không còn dũng khí để thực hiện việc dại dột đó nữa. Sau đó, tôi đã tìm tới bác sĩ tâm lý để có thể cân bằng lại cuộc sống của mình. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta có một nhiệm vụ bắt buộc là phải khiến bản thân được thấy bình yên, hạnh phúc.”Là diễn viên hài và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, Ellen DeGeneres từng trải qua một trang đen tối nhất trong cuộc đời vào năm 1997 khi cô chính thức tuyên bố mình là người đồng tính.Báo chí truyền thông khi đó đã theo sát nhất cử nhất động của cô, đăng tin theo nhiều chiều. Tới tận 3 năm sau, Ellen vẫn ở trong trạng thái suy sụp vì quá sốc trước phản ứng của dư luận và cánh săn tin.Thời gian đó, cô lánh xa khỏi thế giới showbiz, dừng đóng phim và thôi dẫn các chương trình truyền hình. Mối quan hệ tình cảm cũng gặp trục trặc trước sự đeo bám của cánh săn ảnh. Tuy vậy, sau tất cả, Ellen vẫn gượng dậy được và đang dần lấy lại phong độ.Sớm nổi tiếng từ nhỏ, Drew Barrymore đã trưởng thành một cách khó khăn. Cô bị rối loạn tâm lý, tính cách, thường xuyên vui buồn thất thường. Để vượt qua những giai đoạn trầm cảm, Barrymore bắt đầu tìm tới rượu khi lên 9, hút thuốc phiện khi lên 10, nghiện côcain ở tuổi 12. 13 tuổi, cô đã hai lần phải vào trại cai nghiện và ở tuổi 14, Barrymore tự tử hụt một lần.Sau đó, tình trạng của Barrymore chính thức được công khai trên mặt báo, gia đình không còn cố gắng che giấu sự thật nữa. Cô bé được đưa tới bác sĩ để điều trị tâm lý và may mắn việc này đã phát huy tác dụng. Những cơn trầm cảm đến với tần suất thưa dần và Barrymore đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng để tiếp tục quay lại với sự nghiệp diễn xuất.