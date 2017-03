Mỹ nhân nào đẹp nhất trong các mỹ nhân?

5 / 23

An Dĩ Hiên (2005): Với vẻ đẹp mong manh, thanh tao sẵn có, An Dĩ Hiên có lợi thế ngay từ đầu khi vào vai Tây Thi. Đôi mắt to biểu cảm cùng vẻ dịu dàng nhưng cũng rất thông minh, lanh lợi khiến cô chinh phục được cả những khán giả khó tính.