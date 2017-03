Mỹ nữ thắng tuyệt đối đêm chung kết xếp hạng Sao Mai 2013

Cuộc thi Sao Mai 2013 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Võ Hồng Quân (dòng nhạc thính phòng), Huyền Trang (dòng nhạc dân gian) và Thanh Huyền (dòng nhạc nhẹ).







3 mỹ nữ đoạt giải Nhất (từ trái sang): Võ Hồng Quân, Trần Thị Huyền Trang, Thanh Huyền







Các thí sinh đoạt giải Nhì (từ trái sang): Đinh Thị Trang, Thụy Miên, Thùy Dung và Hồng Chinh. Ảnh: Ngô Kan







Đêm chung kết xếp hạng Sao Mai khép lại với dư âm tốt đẹp. Ảnh: Ngô Kan



Theo Hà Thanh (DT)



Giải Nhì thuộc về Đinh Thị Trang (Nghệ An), Thùy Dung (Quảng Ninh), Thụy Miên (Hà Tĩnh) và Hồng Chinh (Hải Phòng). Giải Ba đã được trao cho các thí sinh Ngô Văn Đức (Thái Bình), Trần Thị Trang (Nghệ An), Phương Thúy (Bắc Ninh), Trần Ngọc Vũ (TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên (Quảng Trị).Trong đêm chung kết, Ban tổ chức cũng đã trao giải Khán giả yêu thích nhất cho thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Và với phần trình diễn khá nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng một ngoại hình xinh đẹp, Thùy Dung đến từ Quảng Ninh đã đoạt giải thưởng này với trị giá 10 triệu đồng.Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải Triển vọng cho các thí sinh Nguyennova Thủy (Cộng Hòa Séc), Hồng Duyên (Thái Bình) và Y Cel Nie (Đắc Lắc).Ngoài ra, Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội cũng đã nhận đặc cách 3 thí sinh vào trường đó là Hồng Chinh, Thanh Huyền và Hồng Duyên.Đêm chung kết xếp hạng đã khép lại với giải thưởng đã trao về tay những người tài năng và may mắn. Dù có cả những nụ cười và giọt nước mắt, tuy nhiên với tất cả những nỗ lực và cố gắng; các thí sinh đã cống hiến một đêm chung kết gần như trọn vẹn về kỹ thuật và cảm xúc cho khán giả. 12 thí sinh xuất sắc nhất của 3 dòng nhạc đã có những phần trình diễn sôi động, khá hoàn hảo.Theo nguồn tin bên lề, khán giả Hải Phòng đã đến chật kín Cung văn hóa Việt Tiệp. Giấy mời có hạn (khán phòng hơn 700 chỗ ngồi) không đủ đáp ứng cho khán giả Hải Phòng, vì thế, “phe vé” đã đẩy giá Giấy mời lên tới …4 triệu đồng/cặp. Tất cả các đêm thi trước đó đều có “phe vé” rộn ràng trước cửa và giá một chiếc giấy mời trung bình từ 200 đến 500 nghìn đồng.