Mỹ Tâm và "cơn sốt" album

Mỹ Tâm tự chụp ảnh với gương mặt mộc, không trang điểm trong album Tâm - Ảnh: MTE



Theo Thiên Hương (TNO)

Hơn mười năm theo đuổi sự nghiệp ca hát, số lượng sản phẩm âm nhạc mà Mỹ Tâm đã cho ra đời không hề ít. Tuy nhiên, album Vol 8 - Tâm vừa "ra lò" vào ngày 24.3 có rất nhiều cái đặc biệt.Đây là một trong những album hiếm hoi chưa kịp phát hành đã tạo nên nhiều "cơn sốt" từ những ca khúc "rò rỉ" như MV My Friend với hàng trăm ngàn lượt xem khi mới phát hành vỏn vẹn ba ngày hay gây sốc hơn là MV Vì em quá yêu anh với hơn 200.000 lượt xem chỉ trong ngày đầu tiên.Mỹ Tâm cho biết ý tưởng ban đầu của album là "vô tình nhìn thấy con số 8". "Đặt nằm nghiêng thì giống như dấu vô cực, mà điều vô cực thì chỉ do ở bản thân mình thôi và Tâm lại là con út trong gia đình có 8 anh chị em, được sinh thứ 8 và được đặt tên là Tâm. Từ suy nghĩ này mà Tâm mới nghĩ ra được ý tưởng và quyết định thực hiện album vol.8 với tựa đề Tâm", "họa mi tóc nâu" chia sẻ.Lấy tên mình đặt làm tựa đề album, Mỹ Tâm còn ngầm gửi gắm một thông điệp: sản phẩm âm nhạc này được gửi tới từ chính trái tim của cô. Album có tất cả 10 ca khúc đều do chính cô sáng tác và được nhà sản xuất âm nhạc Cho Sung Jin cùng êkíp Hàn Quốc thực hiện hòa thanh theo thể loại pop soul.Trong album này, người ta có thể "nghe" ra nỗi lòng tê tái của Mỹ Tâm trong đêm Giáng sinh với Một phút cô đơn, có thể thấu hiểu nỗi cô đơn của cô trong một đêm mưa lạnh với Lại một đêm mưa...Có phải vì chờ đợi những cảm xúc đến rồi đi để viết lên những ca khúc đúng với tâm trạng của mình mà mất mất bốn năm Mỹ Tâm mới cho ra mắt album này?Mỹ Tâm cho biết: “Chính xác là vì Tâm không biết mình sẽ làm gì… Mất thời gian suy nghĩ và cả ngồi không nữa cũng hai năm thì tự nhiên vô tình mới có ý tưởng thực hiện. Đến khi có ý tưởng thì lại bắt đầu chờ cảm hứng để viết bài và cũng mất tiếp gần hai năm nữa. Cái chính không phải là vì mình viết bài phức tạp quá hay sẽ khó hát như thế nào mà cái khó là chỉ đợi khi nào thấy thích và có cảm xúc thì Tâm mới viết, vì thế việc hoàn tất album mới kéo dài như vậy”.Trong album Vol 8, Mỹ Tâm không chỉ là nhạc sĩ, ca sĩ, mà còn "tham lam" hơn khi đảm nhận mọi công đoạn trong khả năng mình có thể. Ít ai biết rằng cô tự mày mò học chụp hình để thực hiện tất cả mọi hình ảnh trong album mới. Không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tuy nhiên tất cả những hình ảnh được sử dụng trong album Tâm đều là "sản phẩm" của chính cô với mong muốn đem tới những bất ngờ nho nhỏ cho người hâm mộ.Không chỉ vậy, trong album, Mỹ Tâm xuất hiện với gương mặt tự nhiên, không trang điểm cũng không photoshop. Cô gọi đó là cách để mình xóa nhòa khoảng cách với khán giả. Chỉ có duy nhất Mỹ Tâm, khán giả và tiếng hát của cô...